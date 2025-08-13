Werbung

Mit dem GTR9 Pro hat Beelink einen Mini-PC mit Ryzen AI Max+ 395 bereits im Mai vorgestellt. Beim Prozessor handelt es sich um das Flaggschiff-Modell der Strix-Halo-Serie mit 16 Zen-5-Kernen und der großen Ausbaustufe (40 RDNA-3.5-CUs) einer integrierten Grafikkarte (Radeon 8060S). Zusammen mit der NPU kommt das System auf 126 AI TOPS. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der Arbeitsspeicher. 128 GB LPDD5X-8000 mit einer Speicherbandbreite von 256 GB/s gehören zu Ausstattung des GTR9 Pro. Die TDP der APU kann auf bis zu 140 W konfiguriert werden.

Bereits im Mai genannt wurde der Preis von 1.999 US-Dollar. Nun sind es 1.985 US-Dollar vor Steuern. Einen Euro-Preis nennt Beelink noch nicht. Der Framework Desktop mit gleichem Prozessor und ebenfalls 128 GB an Arbeitsspeicher kostet 2.329 Euro.

Das Gehäuse des GTR9 Pro misst 180 x 180 x 90,8 mm. Das Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 230 W ist intern verbaut. Für den Preis von 1.985 US-Dollar befindet sich bereits eine NVMe-SSD mit 2 TB im System. In einem freien M.2-Slot kann eine weitere SSD verbaut werden.

An Anschlüssen vorhanden sind an der Front 3,5 mm Klinke, ein SD-Kartenslot sowie ein USB-C-Anschluss mit 10 GBit/s. Die Rückseite ist vollgepackt mit weiteren Anschlüssen. Dies wären:

2x USB-A 3.2 10 GBit/s

2x 10GbE

1x DisplayPort 2.1

2x USB4 40 GBit/s

1x 3,5 mm Klinke

Das Kühlsystem soll in der Lage sein die Abwärme bei mir 32 dB(A) abzuführen. Dazu sind 2/3 der Rückseite mit Lüftungsschlitzen versehen, durch die die beiden Radiallüfter die Abwärme aus dem Gehäuse blasen. Neben den eben erwähnten Anschlüsse verfügt der GTR9 Pro noch über Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 7.

Innerhalb der nächsten 30 Tage will Beelink mit der Auslieferung des GTR9 Pro beginnen. Einen Euro-Preis reichen wir nach, sobald uns dieser vorliegt.