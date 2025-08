Werbung

ASUS hat den V500 Mini Tower (V500MV) vorgestellt, einen kompakten Desktop-PC, der für alltägliche Anwendungen ebenso wie für Entertainment und Gaming ausgelegt sein soll. Angetrieben wird das System bis hin zu Core-i7-CPUs der neuesten Generation, die in Kombination mit DDR5-Speicher eine hohe Rechenleistung für vielfältige Aufgaben bereitstellen sollen.

Das thermische Design des V500 Mini Tower soll dabei speziell entwickelt worden sein, um eine effiziente Kühlung bei minimaler Geräuschentwicklung zu ermöglichen. Aufgrund intelligenter Luftführung und einem optimierten Kühlsystem soll der PC eine TDP von bis zu 95 W abführen können, ohne dabei laute Betriebsgeräusche zu erzeugen. Auch bei voller Auslastung soll die Geräuschkulisse stets unter 38 dB(A) bleiben. Durch die Lüfter-Stopp-Technologie kann das System zudem zeitweise sogar vollkommen geräuschlos arbeiten. Dies soll den Einsatz des Rechners auch in besonders ruhigen Umgebungen angenehm gestalten.

Für Konnektivität sorgt eine breite Auswahl an Anschlüssen. Insgesamt stehen sieben USB-Ports zur Verfügung, darunter drei leicht zugänglich an der Vorderseite. Für die Bildausgabe können gleichzeitig zwei Monitore betrieben werden, einer über HDMI und einer über DisplayPort, ohne dass eine dedizierte Grafikkarte erforderlich ist. Die drahtlose Kommunikation wird durch Wi-Fi 6 mit integrierten 2×2-Antennen und Bluetooth unterstützt, was stabile Verbindungen und hohe Übertragungsraten gewährleisten will.

Beim Speicher setzt der V500 auf eine Dual-Storage-Lösung mit Unterstützung für SSDs und HDDs. Die Integration von RAID-Technologie soll dabei nicht nur die Datensicherheit erhöhen, sondern alternativ auch die Leistungsfähigkeit des Speichersystems steigern.

Der ASUS V500 Mini Tower ist ab sofort zu einem Preis ab 649 Euro erhältlich.