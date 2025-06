Werbung

ASUS hat mit dem ExpertCenter PN54 einen neuen Copilot+-Mini-PC vorgestellt, der speziell für anspruchsvolle Business- und KI-Anwendungen entwickelt wurde. Herzstück des Systems ist ein AMD-Ryzen-AI-300-Prozessor mit Zen-5-Architektur, der mit bis zu acht Kernen und einer Boost-Frequenz von 5,0 GHz ausgestattet ist. Dank der integrierten AMD-XDNA-2-NPU erzielt das System laut ASUS bis zu 50 AI TOPS und unterstützt moderne Funktionen wie Recall, Live Captions und Cocreator. Die integrierte AMD-Radeon-800M-GPU soll zudem eine um 11 % verbesserte 3D-Leistung gegenüber der Vorgängergeneration liefern und gemeinsam mit schnellem DDR5-RAM für flüssige Multitasking-Erlebnisse sorgen.

Der PN54 ist in einem kompakten Gehäuse mit den Maßen 130 x 130 x 34 mm untergebracht und erfüllt die Anforderungen des MIL-STD-810H-Standards. Damit eignet sich der Mini-PC auch für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen. Dank modularem Aufbau ist eine werkzeuglose Aufrüstung von Speicher und Massenspeicher möglich, was den langfristigen Einsatz zusätzlich erleichtern soll.

Trotz seiner kompakten Bauweise bietet der PN54 eine hohe Anschlussvielfalt. Dazu gehören sechs USB-Ports, zwei DisplayPort-Anschlüsse und optionales Single- oder Dual-2,5G-LAN. Bis zu vier 4K-Displays lassen sich parallel betreiben. Mit WiFi 7 und Bluetooth 5.4 setzt das Gerät auch in Sachen Konnektivität auf aktuelle Standards. Die drahtlose Verbindung ist nicht nur schneller, sondern erlaubt gleichzeitiges Streaming auf bis zu 16 Geräten.

Der Mini-PC eignet sich sowohl für datenintensive Edge-Workloads als auch für den Betrieb in smarten Retail- oder Industrieumgebungen. Funktionen wie Recall ermöglichen die KI-gestützte Wiederauffindung von Dateien und Konversationen, Live Captions übersetzen Meetings in Echtzeit, und der Cocreator kann aus einfachen Texteingaben visuelle Inhalte erzeugen. Die Aktivierung erfolgt per Copilot-Taste oder per Spracheingabe über integrierte Lautsprecher und Mikrofon.

Für Sicherheit soll unter anderem ein biometrischer Fingerabdruckscanner sorgen. In den Versionen mit Windows 11 Pro ist zudem ein TPM-Modul verbaut, das die Systemintegrität prüft und sensible Daten verschlüsselt. Damit erfüllt der PN54 auch erhöhte Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit.

Der ExpertCenter PN54 ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz in mehreren Konfigurationen erhältlich. Die Preise starten bei 959,90 Euro für die Einstiegsversion mit Ryzen AI 5 340, 16 GB RAM und 512 GB SSD. Die Topkonfiguration mit Ryzen AI 7 350, 32 GB RAM, 1 TB SSD und Windows 11 Pro kostet 1.249,90 Euro.