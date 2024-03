Werbung

Auch ASUS ist auf der GTC 2024 zugegen und zeigt dort seine aktuellen Spitzenmodelle der ASUS GPU-Server-Sparte, so auch den ESC NM1-E1 und den ESC NM2-E1 welche beide auf der modularen Referenzarchitektur NVIDIA MGX basieren.

Um die steigende Nachfrage nach generativer KI zu befriedigen, nutzt auch ASUS ganz offensiv die neuesten Technologien von NVIDIA, darunter die B200-Tensor-Core-GPU, den GB200 Grace Blackwell Superchip und den H200 NVL, um so optimierte KI-Serverlösungen anbieten zu können. Dabei reicht das Angebot von Einstiegs- bis hin zu High-End-GPU-Serverlösungen, die Unternehmen beim Aufbau ihrer eigenen generativen KI-Umgebungen unterstützen sollen.

Die neuesten ASUS NVIDIA MGX-basierten 2U-Server, ESC NM1-E1 und ESC NM2-E1, sind dazu mit dem NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip ausgestattet und wollen so hohe Leistung und Effizienz miteinander vereinen. Die NVIDIA Grace CPU enthält Arm Neoverse V9 CPU-Kerne mit Scalable Vector Extensions (SVE2) und wird zudem von der NVIDIA NVLink-C2C Technologie unterstützt. In Verbindung mit den NVIDIA BlueField-3 DPUs und den ConnectX-7 Netzwerkanschlüssen wollen die ASUS MGX Server so einen Datendurchsatz von 400 Gb/s liefern können und sich damit für die Entwicklung und den Einsatz von KI in Unternehmen qualifizieren.

Neben der reinen Hardwareausstattung setzen die neuen ASUS GPU-Server auch auf fortschrittliche Server-Kühltechnologie. ASUS verwendet hier die Direct-to-Chip (D2C)-Kühlung, welche eine schnelle und einfache Kühloption sein will und das Potential hat, den PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) in Rechenzentren zu reduzieren. Die ASUS-Server ESC N8-E11 und RS720QN-E11-RS24U unterstützen dabei Verteiler und Kühlplatten und ermöglichen so vielfältige Kühllösungen. Darüber hinaus verfügen die ASUS-Server noch über Wärmetauscher an der Rückseite, welche laut Hersteller mit den Standard-Rackserver-Design kompatibel sind, sodass nicht alle Racks ausgetauscht werden müssen.