Auch wenn dies von den Prozessor-Herstellern nicht immer so vorgesehen ist, so gibt es dennoch zahlreiche OEMs und SIs sowie Serveranbieter, die Consumer-Hardware einsetzen. Ein Vorteil sind die geringeren Anschaffungs und Betriebskosten für diese Hardware.

Gigabyte hat nun mit dem E133-C10 einen Edge-Server sowie mit den Modellen R133-C10, R133-C11 und R133-C13 Rack-Server vorgestellt, die Ryzen-7000-Prozessoren mit einer TDP von 105 und 170 W unterstützen. Je nach Anwendungsbereich unterstützen die Server zwei 10GbE-Anschlüsse oder unterstützen Dual-Slot-GPUs.

Die wesentlichen Aspekte der Modelle sind:

für die Rackmontage konzipiert

Onboard Baseboard Management Controller (BMC) für das Remote-Management

redundante Platinum-Netzteile für hohe Effizienz

Unterstützung von ECC-Speicher, um die Stabilität sicherzustellen und Speicherverlust vorzubeugen

Hot-Swap-fähige SATA-Schächte ermöglichen den schnellen Ausbau bzw. Austausch von Laufwerken

Die Server sollten in Kürze für B2B-Kunden verfügbar sein. Preise nennt Gigabyte nicht.

Im Rahmen der Vorstellung spricht Gigabyte den Sockel AM5 mit seiner Langzeigunterstützung bis mindestens ins Jahr 2025 hinein an. Das was wir und viele Kunden sicherlich schon vermutet haben, wird zudem bestätigt: Es wird in diesem Jahr eine nächste Ryzen-Generation geben:

"Obwohl es sich bei diesen neuen Produkten um Server der Einstiegsklasse handelt, ist dies nicht das Ende des CPU-Supports und die AM5-Plattform wird mindestens bis 2025 unterstützt. Die nächste Generation der AMD Ryzen Desktop-Prozessoren, die im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommt, wird ebenfalls auf dieser AM5-Plattform unterstützt, sodass die Kunden, die heute diese Server beschaffen, die Möglichkeit zum Upgrade auf das Nachfolgemodell der Ryzen 7000 Serie haben."