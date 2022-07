High-End-Gaming- und Home-Office-PC bei Aldi

Nachdem der Lebensmitteldiscounter Aldi bereits in den vergangenen Monaten immer wieder diverse Komplettsysteme über seinen Onlineshop vertrieben hatte, soll sich dies auch im aktuellen Kalendermonat nicht ändern.

Ab dem 28. Juli 2022 gibt es bei Aldi mit dem Medion Akoya P66095 einen Desktop-PC, der sich in erster Linie an Home-Office-User richtet. Der PC setzt auf einen Intel-Core-i5-12400-Prozessor sowie auf 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher und eine 512 GB große PCIe-SSD. Als GPU wurde vom Hersteller eine NVIDIA GeForce GTX 1650 verbaut. Zudem ist ein Intel-WiFi-6-AX201-WLAN-Chip mit integrierter Bluetooth-Funktion an Bord. Eine Gigabit-LAN-Schnittstelle kann ebenfalls für die Verbindung mit dem lokalen Netzwerk verwendet werden. Zudem finden sich zwei USB-2.0- sowie zwei USB-3.2-Gen-1- und ein USB-3.2-Gen-2-Typ-C-Port am Gehäuse wieder.

Außerdem sind die Home-Edition von Windows 11 und eine 30-tägige Testversion von Microsoft 365 sowie McAfee LiveSafe bereits vorinstalliert. Wer den Medion Akoya P66095 sein Eigen nennen will, muss im Aldi-Onlineshop 799 Euro auf die digitale Ladentheke legen.

Mit dem Medion Erazer Engineer X10 (MD34865) beabsichtigt Aldi alle High-End-Gamer anzusprechen. Hier wurden ein Intel-Core-i7-12700-Prozessor sowie eine NVIDIA-GeForce-RTX-3070-Grafikkarte verbaut. Zudem finden sich im Inneren des X10 16 GB DDR4-RAM und eine 1 TB große PCIe-SSD wieder. Das InWin-Gehäuse besitzt neben zwei USB-2.0-Type-A-Ports auch zwei USB-3.2-Gen1-Type-A- und eine USB-3.2-Gen-2-Type-C-Schnittstelle.

Beim Betriebssystem kommt ebenfalls Windows 11 in der Home-Version zum Einsatz. Die bereits beim P66095 genannten Testversionen sind auch beim X10 vertreten. Zusätzlich ist beim MD34865 eine optische Maus im Lieferumfang enthalten. Preislich liegt der Gaming-PC bei 1.499 Euro.