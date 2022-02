Gaming-PC, Notebooks, Mini-PC: Aldi mit zahlreichen Elektroangeboten im Februar

Nachdem Aldi bereits in der Vergangenheit diverse Elektroartikel im Angebot hatte, soll das Ganze auch im Jahr 2022 fortgeführt werden. Dabei präsentiert das Unternehmen ab dem 24. Februar diverse Geräte in seinen Filialen sowie manche Modelle ausschließlich im eigenen Onlineshop. Ob Notebook, Gaming-PC oder Kompaktrechner: Die Aldi-Angebote decken so gut wie jeden Anwendungsbereich ab.

Als Allrounder fürs Büro und unterwegs ist laut Aldi der MEDION AKOYA E13204 geeignet. Mit HD-Webcam, Dual-Array-Mikrofon und zwei Lautsprechern sind Videokonferenzen kein Problem. Außerdem besitzt das Notebook eine 128 GB große SSD sowie 4 GB DDR4-Arbeitsspeicher. Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 7,5 Stunden angegeben. Zudem ist ein Microsoft 365 Single-Jahres-Abonnement bereits vorinstalliert.

Das MEDION AKOYA S15449 besitzt einen Intel Core-i7-1165G7-Prozessor der aktuellen elften Generation. Für ausreichend Speicherplatz sorgt eine 512 GB große PCIe-SSD. Außerdem sind 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit an Bord. Dank des Aluminium-Gehäuses beläuft sich das Gesamtgewicht auf 1,8 kg. Der 15,6-Zoll-Full-HD-Bildschirm hält laut Herstellerangaben bei einem reinen Akkubetrieb bis zu 8,5 Stunden durch. Dank der Schnellladefunktion sind die Batterien in 60 Minuten wieder um bis zu 80 % geladen.

Der MEDION AKOYA E14412 besitzt ein verstärktes Gehäuse, das für ein Überleben des Notebooks bei Stürzen aus einer Fallhöhe von bis zu 50 cm sorgen soll. Zudem sind die Tastatur und das Touchpad spritzwassergeschützt (bis zu 100 ml). Eine Kamera mit 2 Megapixeln ist ebenfalls vorhanden. Das kompakte 14-Zoll-Format kommt auf ein Gewicht von nur 1,6 kg. Bei der CPU setzt der Hersteller auf einen Intel-Core-Prozessor der zehnten Generation sowie auf eine 256-GB-SSD. Ebenfalls kommt der 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher zum Einsatz.

Mit dem Mini-PC MEDION AKOYA S22003 beabsichtigt Aldi sowohl Nutzer im Home-Office als auch User, die auf der Suche nach einem reinen Multimedia-System sind, anzusprechen. Hier setzt das Unternehmen auf eine 256 GB große SSD und 8 GB DDR3L-Arbeitsspeicher.

Der MEDION ERAZER Hunter X20 ist ein High-End-Gaming-PC mit GIGABYTE Z690 AORUS PRO AX Mainboard und einem Intel Core i9-12900K sowie 32 GB DDR5-RAM-Speicher. Außerdem findet sich im Inneren des Gehäuses eine NVIDIA GeForce-RTX 3090-Grafikkarte mit 24 GB GDDR6X-Grafikspeicher wieder. Für die Kühlung ist eine Alphacool Eisbaer-240-Wasserkühlung zuständig. Verantwortlich für die Stromversorgung ist ein Seasonic Focus-GX-750 Netzteil.

Das Gaming-Notebook MEDION ERAZER Beast X25 verfügt über einen AMD Ryzen-7-5800H-Prozessor und eine NVIDIA GeForce-RTX-3070-GPU. Das 17,3 Zoll Full-HD-Display kommt mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz. Als Festplatte ist eine 1 TB große PCIe-SSD verbaut und außerdem sind 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher vorhanden.

Das MEDION AKOYA E13204 (349 Euro) ist ab dem 24. Februar in allen Aldi-Nord- und Aldi-Süd-Filialen erhältlich. Das AKOYA E14412 (444 Euro) ist zum gleichen Verkaufsstart nur in den Aldi-Süd-Filialen verfügbar. Das AKOYA S15449 (829 Euro), der AKOYA S22003 (299 Euro) sowie der ERAZER Hunter X20 (3.999 Euro) und das ERAZER Beast X25 (1.699 Euro) sind ab dem 24. Februar 2022 ausschließlich im ALDI-Onlineshop erhältlich.