Aldi: Multimedia-PC Akoya E33005 im Angebot

Neben dem Akoya-E14304-Notebook bietet der Discounter Aldi ab dem 29. April 2021 noch weitere Technikprodukte in seinen Filialen und online an. Dazu zählt unter anderem der Gaming-PC Medion Erazer Engineer P10 (MD34555). Für 849 Euro erhalten alle Gamer einen Intel Core i5-10400F sowie eine NVIDIA GeForce-GTX-1660-Super-Grafikkarte. Außerdem sind 16 GB an DDR4-Arbeitsspeicher sowie eine 1 TB große PCIe-SSD mit an Bord. Allerdings hat Aldi in seinem digitalen Prospekt den Hinweis veröffentlicht, dass der Artikel leider nicht verfügbar ist. Ob dieser trotzdem mit einer Herstellergarantie von drei Jahren in den Filialen erhältlich sein wird bleibt zunächst abzuwarten.

Wer auf der Suche nach einem Multimedia-PC ist, kann ab dem 29. April 2021 zum Medion Akoya E33005 (MD34535) greifen. Für 579 Euro erhalten alle Aldi-Kunden einen AMD Ryzen-5-PRO-4650G-Prozessor (bis zu 4,2 GHz) mit 6 Kernen sowie 12 Threads und 8 MB Cache. Außerdem verfügt der Aldi-PC über eine 512 MB große PCIe-SSD sowie 16 GB DDR4-2666-RAM. Ebenfalls findet sich ein Intel Wi-Fi 6-AX200-Gigabit-WLAN-Chip mit integrierter Bluetooth-Funktion sowie ein Gigabit-LAN-Anschluss am Multimedia-Rechner wieder.

An der Frontseite können neben zwei USB-3.2-Gen1-Schnittstellen auch ein Mikrofon- sowie ein Kopfhöreranschluss verwendet werden. Auf der Rückseite befinden sich insgesamt vier USB-3.2-Gen1-, zwei USB-2.0- und ein USB-3.2-Gen2-Type-A-Port(s). Außerdem stehen ein DisplayPort sowie ein HDMI-Anschluss zur Verfügung.

Der Akoya E33005 kommt mit den Maßen von rund 16,5 cm x 38,1 cm x 39,1 cm (B x H x T) auf knapp 7 kg Gesamtgewicht. Im Lieferumfang sind neben dem Rechner selbst eine kabelgebundene Maus sowie ein Netzteil enthalten. Eine Tastatur wird auf der Produktseite nicht erwähnt. Aldi räumt allen Käufern laut Webseite ein Rückgaberecht von 60 Tagen ein. Bei einer Onlinebestellung übernimmt der Discounter die Kosten für die Rücksendung.