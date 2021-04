Akoya E14304: Ryzen-Notebook bei Aldi im Angebot

Beim Lebensmitteldiscounter Aldi ist ab dem 29. April 2021 ein neues Medion-Notebook im Angebot. Das Akoya E14304 hat einen AMD Ryzen 3 4300 U (bis zu 3,7 GHz) an Bord und verfügt über 8 GB an DDR4-2666-RAM (Dual-Channel). Für die grafische Darstellung auf dem 14 Zoll großen IPS-Display in der FullHD-Auflösung (1.920 x 1.080) ist eine Radeon VEGA-GPU verantwortlich. Als Festplatte kommt eine nicht näher genannte SSD mit einer Kapazität von 256 GB zum Einsatz.

Als Besonderheit erwähnt Aldi in den Produktdetails des Akoya E14304 eine Alexa Built-in-Spracherkennung sowie einen Privacy-Mode-Switch. Außerdem wurden eine HD-Webcam sowie ein Dual-Array-Mikrofon verbaut. Ein Intel Wireless-AC-3165-Chip mit integrierter Bluetooth-4.2-Funktion steht ebenfalls zur Verfügung. Die Audioausgabe erfolgt mit Hilfe von zwei High-Definition-Audio-Lautsprechern.

Bei den Anschlussmöglichkeiten kann neben einem Kartenleser für microSD-Speicherkarten auch ein USB-3.2-Gen1-Typ-C-Anschluss mit DisplayPort und Ladefunktion genutzt werden. Außerdem lassen sich ein USB-2.0- sowie ein HDMI-Port und ein Netzwerkanschluss nutzen.

Das Gesamtgewicht des Akoya E14304 beläuft sich bei Maßen von 32,4 cm x 2,25 cm x 22 cm (B x H x T) auf rund 1,54 kg inklusive Akku. Als Betriebssystem ist Windows 10 Home (S-Modus) bereits vorinstalliert und muss nur noch eingerichtet werden. Im Lieferumfang sind neben dem Notebook selbst ein externes Netzteil sowie eine Garantiekarte und eine Bedienungsanleitung enthalten. Der Angebotspreis liegt bei 429 Euro. Das Akoya E14304 ist sowohl online als auch in den Filialen vor Ort solange der Vorrat reicht erhältlich.