Mini-PC ASUS PN50 mit AMD Ryzen 4000

Der Hersteller ASUS präsentiert mit seiner neuen PN50-Serie diverse Mini-PCs, die mit einer AMD Ryzen-4000U-CPU ausgestattet wurden. Derzeit gibt es zwar noch keine Bestätigung seitens ASUS dafür, dass besagter Mini-PC auch in Europa veröffentlicht wird, jedoch findet sich die PN50-Reihe bereits beim skandinavischen Händler Dustin Home wieder. Somit ist davon auszugehen, dass die offizielle Veröffentlichung in Europa in naher Zukunft von ASUS angekündigt wird.

Wie sich der Website des skandinavischen Händlers entnehmen lässt, ist der rund 620 ml große Rechner sowohl mit einem 4300U, 4500U, 4700U und einem 4800U verfügbar. Außerdem lassen sich drei USB-3.0/3.1-Gen-1-Schnittstellen nutzen sowie ein DisplayPort (1.4) und eine HDMI-Schnittstelle (2.0). Dadurch ist es möglich, einen 120-Hz-Monitor mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln am ASUS Mini-PC zu betreiben.

Des Weiteren ist beim PN50 Bluetooth 4.0, Wi-Fi 6 sowie Gigabit-Ethernet mit an Bord. Ebenfalls finden sich zwei USB-3.1-Gen-2-Type-C-Ports am Mini-Rechner wieder, die einen DisplayPort 1.4 unterstützen. Insgesamt ist das Gehäuse 115 mm breit und 115 mm lang. Die Höhe des Cases beträgt 49 mm. Das Gesamtgewicht ist mit 0,7 kg angegeben.

Preislich liegt die PN50-Serie zwischen 4.000 und 6.500 Kronen, was in etwa 540 bis 870 Euro entspricht. Ob sich die unverbindliche Preisempfehlung auch in Deutschland in einer ähnlichen Region einordnen wird, bleibt zunächst abzuwarten.