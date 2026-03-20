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Es gibt weitere Informationen zur Funktionsweise von DLSS 5. Kaum ein Thema hat in dieser Woche die Hardware-Branche stärker beschäftigt. Eine überraschende Ankündigung auf der GTC, aber auch eine unzureichende Kommunikation seitens NVIDIA ließen die Kommentarspalten anschwellen, auch wenn wir uns ob des frühen Status der Technik einer neutraleren Einordnung bemühten.

Ein Video von YouTuber Daniel Owen mit Jacob Freeman von NVIDIA lässt nun aber etwas Licht auf die genaue Funktionsweise von DLSS 5 scheinen.

NVIDIA bestätigt im Video, dass DLSS 5 ausschließlich einen 2D-Frame in Form von Farbdaten sowie Bewegungsvektoren als Eingabe verwendet, was Spekulationen über zusätzliche 3D-Daten oder umfassendere Szeneninformationen entkräftet. Diese Klarstellung erfolgte in Reaktion auf Kontroversen, etwa durch Analysen von Digital Foundry, die Zweifel an der Tiefe der neuronalen Verarbeitung äußerten, wobei NVIDIA betont, dass das System dennoch photorealistische Beleuchtung und Materialien erzeugt, indem es die Szene-Semantik aus diesen minimalen Inputs ableitet.

Im Gegensatz zu aktuellen Versionen wie DLSS 4.5, die sich auf Upscaling und Frame-Generation konzentrierten, verschiebt DLSS 5 den Fokus auf neuronales Re-Rendering, das Beleuchtung und Materialeigenschaften modifiziert, ohne die Rendering-Pipeline grundlegend zu verändern. Die Technologie läuft in Echtzeit bis zu 4K-Auflösung und integriert sich nahtlos über das NVIDIA Streamline-Framework.

Entwickler sollen eine detaillierte Steuerungsmöglichkeiten über Intensität, Color Grading und Maskierungen erhalten, um DLSS-5-Effekte gezielt anzuwenden und die individuelle Ästhetik des Spiels zu wahren. Eben an diesen Punkten gab es in den vergangenen Tagen große Zweifel.

In der Nachbetrachtung war der Start von DLSS 5 alles andere als gut orchestriert. Die erste öffentliche Präsentation der Technik wirkte etwas überhastet und dies führte dazu, dass NVIDIA die Deutungshoheit über die Funktionsweise und das Ziel von DLSS 5 verloren hat. In den kommenden Monaten werden wir sicherlich weitere Beispiele gezeigt bekommen – dann hoffentlich auch mit weiteren Informationen zur Funktionsweise und wie NVIDIA für DLSS 5 mit den Spieleentwicklern zusammenarbeitet.