Am Freitag der vergangenen Woche feierte FSR Redstone in Call of Duty: Black Ops 7 eine erste Premiere. Allerdings sind nicht alle vier Bausteine von FSR Redstone enthalten. Genauer gesagt ist es nur eine der vier Funktionen. Noch nicht aktiv sind ML Frame Generation, ML Super Resolution und Neural Radiance Caching, während wir uns FSR Ray Regeneration mit all seinen Vor- und Nachteilen bereits angeschaut haben.

Jack Huynh, SVP & GM für Computing und Graphics bei AMD, postete auf X einen Teaser, der von einem Start von FSR Redstone am 10. Dezember spricht.

Ob dies nun bedeutet, dass ein oder mehrere Spiele am 10. Dezember mit dem vollen Funktionsumfang von FSR Redstone erscheinen werden, ist uns nicht bekannt. Denkbar wäre auch, dass Call of Duty: Black Ops 7 den vollen Umfang enthält. AMD macht leider keinerlei weitere Angaben. Nur Besitzer einer Karte der Radeon-RX-9000-Serie werden in den Genuss der Redstone-Optimierungen kommen. Bisher gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass AMD dies auch für die älteren Karten anbieten wird.