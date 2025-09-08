Werbung

Die GeForce RTX 5090 (Test) ist NVIDIAs aktuelle Flaggschiff-Grafikkarte für Spieler und/oder Creator und wird mit einem 32 GB großen GDDR7-Grafikspeicher ausgestattet. Doch im Vergleich dazu ist diese Speichermenge gering, wenn man sich den chinesischen Prototypen der GeForce RTX 5090 anschaut, der mit satten 128 GB VRAM modifiziert wurde. Im Einzelhandel wird es diese Karte natürlich nicht geben, doch könnten einzelne Karten mit den modifizierten 128 GB VRAM tropfenweise zu einem Preis von mal eben 13.200 US-Dollar herausgegeben werden.

Gerade für leistungshungrige KI-Berechnungen kann die Grafikkarte nicht genug Grafikspeicher besitzen und von NVIDIA gibt es für den chinesischen Markt offiziell die GeForce RTX 5090D (V2), die einen 24 GB großen VRAM samt 384-Bit-Speicherinterface besitzt, anstatt 32 GB VRAM und 512 Bit bei der regulären GeForce RTX 5090. Demnach finden immer wieder ein paar GeForce RTX 5090 den Weg nach China und eine erste Karte erhielt ein saftiges Speicher-Upgrade von 32 GB auf 128 GB. Während die GeForce RTX 5090 auf der Vorderseite über 16 GDDR7-Speicher-Chips mit 2 GB an Kapazität mitbringt, müssen bei der Mod-Version auch auf der PCB-Rückseite Speicherchips angebracht werden.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Allerdings gibt es den GDDR7-Speicher derzeit laut offiziellen Quellen mit 2 GB und 3 GB. Befinden sich demach auch auf der Rückseite 16x 2 GB, kommt man auf insgesamt 64 GB Speicher. Und bei GDDR7-Chips mit 3 GB kommt man auf 96 GB und nicht auf 128 GB. Damit 128 GB und demnach 64 GB pro PCB-Seite realisiert werden können, müssen Speicher-Chips mit 4 GB an Einzelkapazität zum Einsatz kommen. Gleichermaßen arbeiten die 16 Speicher-Controller mit 32 Bit im 16-Bit-Mode, um alle 32 Speicherchips ansprechen zu können und damit es beim Speicherinterface von 512 Bit bleibt.

Doch die rein physischen Umbauten reichen nicht aus, damit die 128 GB VRAM auch angesprochen werden können. Ein speziell angepasstes VBIOS und modifizierte Treiber sind für den Betrieb erforderlich. Bilder zum PCB wären absolut interessant gewesen, doch hierzu gibt es (noch) nichts. Einzig ein Screenshot zeigt bei der stark modifizierten GeForce RTX 5090 mit der Treiber-Version 550.144.03 auf, dass der 128 GB große Grafikspeicher anliegt.

Prototyp kostet etwa 13.200 US-Dollar

Wer ernsthaftes Interesse an einer GeForce RTX 5090 mit 128 GB VRAM hat, muss dafür etwas Kleingeld bereithalten, denn verkauft wird eine solche Karte für mal eben 13.200 US-Dollar. Doch ist natürlich Vorsicht geboten, was den praktischen Einsatz einer solchen Mod-Karte angeht.