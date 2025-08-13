News
Neues Flaggschiff-Modell

ASUS teasert ROG Matrix GeForce RTX 5090

ASUS teasert ROG Matrix GeForce RTX 5090
7

Bereits einige Zeit wird über ein Wiederaufleben der ROG-Matrix-Serie bei ASUS spekuliert. Die GeForce-RTX-50-Serie wäre sicherlich der richtige Anlass, doch bisher stellen die ROG-Astral-Modelle die Speerspitze dar. Auf seinem YouTube-Kanal hat ASUS einen kurzen Teaser veröffentlicht, der die Umrisse einer Grafikkarte mit Axiallüfter zeigt. Auch die typischen Glow-Effekte der ROG Matrix Platinum der GeForce RTX 4090 finden sich wieder.

Dass es sich um eine Grafikkarte handelt, ist mehr als wahrscheinlich. Die Einfassung des Lüfters erinnert stark an das eben schon erwähnte Astral-Modell.

Um welche Hardware genau es sich handelt, wird seitens ASUS nicht genauer erwähnt. Eine offizielle Vorstellung könnte kommende Woche auf der gamescom erfolgen. In diesem Jahr feiert ASUS sein 30. jähriges Bestehen. Sicher wäre dies ein Anlass für ein Sondermodell.

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 5090
ASUS ROG Matrix GeForce RTX 5090
