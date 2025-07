Werbung

Für den Markt des Mittleren Ostens sorgte ASUS mit der einer vergoldeten Dhahab OC Edition einiger Karten der GeForce-RTX-50-Serie bereits für Aufmerksamkeit. Nun treibt ASUS dies offenbar auf die Spitze und so stellte Tony Yu, General Manager für ASUS China auf eine Messe ein Sondermodell aus, dessen Kühler komplett aus echtem Gold hergestellt wurde. Als Basis wurde hier offenbar eine ROG Astral GeForce RTX 5090D verwendet. Die Bilder stammen von ITHome und @realVictor_M.

5 kg an Feingold sollen hier verarbeitet worden sein. Mit dem aktuellen Preis für Feingold entspräche dies bereits einem Materialwert von 464.100 Euro. Auch der Kühlkörper mit seinen Kühlfinnen ist auf den Fotos golden, wurde aber vermutlich nur vergoldet. Das Kühlergehäuse aus Gold wirkt aufgrund der Tatsache, dass die Form offenbar gegossen wurde, recht uneben und ungleichmäßig. Besonders an der Kalligraphie und den Flächen ist dies gut zu erkennen.

Wegen des Einsatzes von 5 kg an Gold kommt die gesamte Karte auf ein Gewicht von 7,24 kg. Größere Bedenken wegen des Gewichts sollte man aber nicht haben, denn es ist eher unwahrscheinlich, dass ein solches Sammlerstück jemals in einem Gaming-System zum Einsatz kommt. Was genau mit der Karten nun geschehen wird, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit versteigerte ASUS zum Beispiel von NVIDIA-CEO Jensen Huang unterschriebene Karten für einen guten Zweck.

Noch einmal zum Preis der goldenen ROG Astral GeForce RTX 5090D: Die Dhahab-Editionen sind hierzulande nicht verfügbar, gehandelt werden die Karten aber ab 10.000 Euro. Eine ROG Astral GeForce RTX 5090 OC kostet aktuell 2.899 Euro.