Werbung

Am heutigen Nachmittag ist der Startschuss der Radeon RX 9060 XT von AMD gefallen, die von allen Boardpartner ab heute verfügbar sein wird. Auch wenn wir uns bisher nur drei Modelle mit jeweils 16 GB Grafikspeicher angeschaut haben, so finden sich am Markt auch die Karten mit nur 8 GB an Grafikspeicher. Auch wenn diese preislich attraktiv sind, so können wir im Jahre 2025 keinerlei Grafikkarte mehr empfehlen, die nur über 8 GB VRAM verfügt. Jeder, der seine Karte über ein paar Jahre nutzen möchte, könnte hier recht bald an gewisse Grenzen kommen und muss dann bei den Grafikeinstellungen Zugeständnisse machen.

Ein Blick in den Preisvergleich verrät: Die Radeon RX 9060 XT ist in den diversen Varianten erhältlich. Für die 8-GB-Variante geht es ab 315 Euro los, mit doppelten Speicher werden mindestens 369 Euro fällig. Damit treffen die aktuell erhältlich Karten die UVP-Vorgaben von AMD.

Überraschenderweise ist sogar unser Testkandidat ASUS Prime Radeon RX 9060 XT knapp über diesem Einstiegspreis erhältlich und kostet 379 Euro. Die PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT kostet mit 16 GB genau 369 Euro, mit 8 GB sind es 315 Euro. Die dritte Karte aus unserem Testfeld, die Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT ist mit 429 Euro aber deutlich teurer.

Die Radeon RX 9060 XT ist ein echter Preistipp und damit auch eine gute Konkurrenz zur GeForce-RTX-5060-Serie. Allerdings gilt dies nur zu den oben erwähnten Preisen. Der Start der Radeon-RX-9070-Serie verhielt sich am ersten Tag ähnlich, doch nachdem die ersten Chargen verkauft waren, stiegen die Preise rasant an. Aktuell sind sowohl die Radeon RX 9070 XT wie auch die Radeon RX 9070 wieder zur oder sogar unter der UVP erhältlich.

Wir sind gespannt wie sich der Preis bei der Radeon RX 9060 XT entwickeln wird.