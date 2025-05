Werbung

Zur Computex hatte Intel mit der Arc-Pro-Serie auf Basis von Battlemage zumindest für den professionellen Bereich einige Neuheiten zu bieten. Dies hält Sparkle als Boardpartner jedoch nicht davon ab, nicht nur die Arc B50 und B60 auszustellen, sondern auch für den Spieler neue Karten ins Programm aufzunehmen und gleich auszustellen.

Neu ist unter anderem die Sparkle Intel Arc B570 Genie, die wie andere Ginie-Modelle zuvor besonders kompakt gehalten ist. Der entscheidende Punkt bei diesem Modell ist, dass die Karte die Low-Profile-Höhe einhält und damit in besonders kompakten Systemen eingesetzt werden kann. Auf Basis der B570-GPU (Test) mit einer TDP von 120 W bietet sie dennoch eine für diese Größe ansprechende Leistung.

Trotz der relativ kleinen Lüfter sollen diese dank guter Kugellager (Dual Ball Bearing, DBB) besonders leise sein. Auch bei den Display-Anschlüssen will man die Kompromisse so gering wie möglich halten und bietet einmal HDMI 2.1a, zweimal DisplayPort 1.2 und einmal Mini-DisplayPort 1.2 an. Die Sparkle Intel Arc B570 Genie soll im dritten Quartal auf den Markt kommen.

Neue weiße Luna-Modelle

Aus der Alchemist-Generation hatten wir uns in Form der Intel Arc A770 ROC Luna White bereits ein weißes Modell von Sparkle angeschaut. Mit der Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra geht Sparkle das Thema erneut an, verbessert es jedoch an einigen Stellen.

So setzt Sparkle nun auf ein weißes PCB – es bleibt allerdings bei dem silbernen Kühler sowie den schwarzen 8-Pin-Anschlüssen. Hier geht PowerColor mit seinen weißen Modellen weiter und beschichtet obendrein den Kühler und verwendet weiße Anschlüsse. Neu ist außerderm eine RGB-Beleuchtung in Form eines Streifens auf der Seite, der mit der dazugehörigen Software angesteuert werden kann. Der Nutzer kann aber auch den über das Mainboard eingestellten Effekt, bzw. die Farbe übernehmen. Sparkle will seine RGB-Software zu der der Konkurrenz kompatibel gemacht haben.

Die Sparkle Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra soll in Kürze in Deutschland verfügbar sein.

Darüber hinaus gibt es eine neue Intel Arc B580 Titan Dark. Mit dieser schwarzen Variante will Sparkle diejenigen Käufer ansprechen, die mit den ikonischen blauen Karten wenig anfangen können oder keine weiße Karte kaufen wollen. Die Titan Dark soll im dritten Quartal auf den Markt kommen.

Intel Arc Pro B60 24GB

Wie Anfangs angesprochen, ist man einer der Partner für die neuen Arc-Pro-Karten und zeigt diese auf dem Messestand. Sowohl die Blower- als auch die passive Variante sind in der TDP-Auslegung identisch und unterscheiden sich lediglich durch die gewählte Kühlung.