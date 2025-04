Werbung

PowerColor hat ein weiteres Modell der Radeon RX 9070 XT vorgestellt, die sich dadurch auszeichnet, dass sie komplett in Weiß gehalten ist. Anders als die bereits erhältliche Hellhound Spectral White Radeon RX 9070 XT handelt es sich beim neuen Modell aber um die Red Devil Spectral White – also das Spitzenmodell, welches wir in der normalen Farbgebung auch im Test hatten.

Von den grundsätzlichen technischen Merkmalen unterscheidet sich die Red Devil Spectral White nicht. Basis bildet die Navi-48-GPU mit RDNA-4-Architektur. Die Spezifikationen sind für den Takt und die Power-Limits identisch. Dies gilt auch für die Tatsache, dass drei 8-Pin-Anschlüsse zur Versorgung der Karte notwendig sind.

Anders als bei vielen "weißen" Grafikkarten setzt PowerColor neben einem weißen Kühler und einer weißen Backplate auch auf ein weißes PCB und selbst die Slotblende ist so gestaltet. Am hinteren Ende der Karte zeichnet die diese sich durch ein rotes LED-Element aus – genau wie auch ein Logo in der Backplate der Karte. Bei der Red Devil Spectral White sind auch diese Elemente weiß bzw. leuchten weiß.

Die PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT kostet aktuell 859 Euro. Die weißen Editionen von PowerColor sind üblicherweise nicht teurer als die Standard-Modelle und so erwarten wir dies auch für die Red Devil Spectral White Radeon RX 9070 XT. Aktuell ist diese noch nicht im Preisvergleich zu finden. Weitere Details zur Karte sind auf der Produktseite zu finden.