In der vergangenen Woche machte eine Zahl die Runde, die von 200.000 verkauften Grafikkarten der Radeon-RX-9070-Serie sprach. Schnell aber wiedersprach AMD diesen Berichten und die Quelle zog ihre Aussage wieder zurück. In einem Gespräch von Tony Yu, dem Chef von ASUS in China mit AMDs CEO Dr. Lisa Su äußerte sich diese dennoch zum erwarteten Erfolg der Ryzen-9070-Serie auf Basis der RDNA-4-Architektur.

Demnach sollen sich die Karten der Radeon-RX-9070-Serie um den Faktor zehn besser verkauft haben, als dies bei den vorherigen Serien der Fall gewesen sei. Man habe im Vorfeld des Starts gewisse Kapazitäten aufbauen können und liefere nun beständig nach. Bei einer derartigen Nachfrage sei es jedoch schwer, diese vollständig decken zu können.

Im Rückblick stellt sich AMDs Entscheidung, die Karten nicht wie ursprünglich geplant Mitte Januar erst deutlich später auf den Markt zu bringen, also als gute Entscheidung heraus, denn andernfalls wäre es um die ohnehin auch hier angespannte Liefersituation noch enger geworden. Aber auch bei AMD haben Käufer aktuell kaum eine Chance, eine solche Karte zur unverbindlichen Preisempfehlung ergattern zu können:

Der erste Schwung an Karten scheint bereits verkauft zu sein und so finden sich aktuell eher Modelle der GeForce-RTX-50-Serie in den Shops – zu natürlich ebenfalls meist viel zu hohen Preisen.

Dennoch scheint sich die Radeon-RX-9070-Serie als Erfolg herauszustellen, die NVIDIA vor allem in der gehobenen Mittelklasse Probleme bereitet.

Hier verwies man in der vergangenen Woche auf ebenfalls gute Verkaufszahlen. Mehr als doppelt so viele Blackwell-Grafikkarten wie die des Vorgängers will man in den ersten fünf Wochen verkauft haben. Was NVIDIA aber vergessen hat zu erwähnen, ist die Tatsache, dass die Zahlen bei Ada Lovelace quasi nur die GeForce RTX 4090 betreffen, während man in der GeForce-RTX-50-Serie gleich drei Modelle (GeForce RTX 5090, aber die GeForce RTX 5080, bis hin zur GeForce RTX 5070 Ti) einbeziehen muss. Die Statistik wirkt also nur auf den ersten Blick positiv.

Die Preise bei den Karten der GeForce-RTX-50-Serie scheinen derweil leicht zu fallen. Dies gilt vor allem für die GeForce RTX 5090. Eine GeForce RTX 5070 ist zur UVP zu bekommen, was wohl auf den Druck durch AMD zurückzuführen ist. Die GeForce RTX 5070 Ti allerdings verbleibt auf einem zu hohen Preisniveau.