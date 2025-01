Werbung

Im Vorfeld der CES wurden wir und andere Pressevertreter auf sechs Folien zur RDNA-4-Architektur und den Karten der Radeon-RX-9070-Serie vorbereitet. Auf der Keynote selbst war diese Produktkategorie dann aber eher eine Randnotiz. Konkretes zu RDNA 4 und der Radeon-RX-9070-Serie gab es nicht. Ohnehin hielt sich AMD noch mit Details zurück und dennoch sorgte das Wenige das gesagt wurde, für reichlich Gesprächsstoff.

Aktuell wissen wir nicht, wann die Karten der Radeon-RX-9070-Serie erscheinen werden. Bisher spricht AMD nur vom ersten Quartal. Zuletzt aber gab es Gerüchte, AMD wolle NVIDIA zuvorkommen oder es ihnen zumindest gleichtun und ebenfalls noch im Januar auf den Markt kommen. Dann aber wird die Zeit so langsam knapp, die Partner und auch die Presse entsprechend vorzubereiten.

Im Grunde gibt es zwei Theorien: AMD plante die Karten für später im ersten Quartal und zieht diese nun vor. Dann dürfte man auch intern in Zeitdruck geraten, da zum Start bzw. für die Tests ein fertiger Treiber bereitstehen sollte. Was vorgezogene Starts und Software-Probleme für Auswirkungen haben können, wissen wir spätestens seit dem verfrühten Start der Ryzen-9000-Prozessoren sowie den Startproblemen der Core-Ultra-200S-Prozessoren.

Neben den wenigen Informationen zur Radeon-RX-9070-Serie sorgte auch obige Folie für Diskussionen. Einerseits wird berechtigterweise viel Kritik am neuen Namensschema geübt. AMD begründet dies mit einer besseren Vergleichbarkeit mit der Konkurrenz. Warum man sich hier allerdings einem Konkurrenten unterwirft, ist uns nicht so ganz klar. Als Unternehmen sollte man doch den Anspruch haben, führend am Markt zu sein. Gelingt dies über die reine Leistung nicht, dann eben über ein gutes Preis/Leistungsverhältnis. In der Vergangenheit ist es der Kundschaft auch gelungen die Produkte richtig einordnen zu können. So viel sollte man seinen potentiellen Kunden schon zutrauen.

Zweiter Punkt ist sicherlich die Positionierung, die Anhand der Blöcke verdeutlich wird. Die Radeon-RX-9070-Serie soll sich auf Höhe der GeForce RTX 4070 Super und GeForce RTX 4070 Ti bewegen. Eine GeForce RTX 5070 aber soll laut den Diagrammen von NVIDIA ohne DLSS-Unterstützung in etwa 30 % schneller sein als eine GeForce RTX 4070. Für die GeForce RTX 5070 Ti verhält es sich ähnlich. Damit rücken die Karten von NVIDIA in der Positionierung über Radeon-RX-9070-Serie und eine Vergleichbarkeit, mit der AMD das neue Namensschema ja begründet, wäre nicht mehr gegeben. AMD kann auch noch gar nicht wissen, wo die neuen GeForce-Karten landen werden, insofern kann man sich auch nur an der GeForce-RTX-40-Serie orientieren.

Zudem stellen wir uns die Frage, wie lange das neue Namensschema Bestand haben wird. Was passiert mit der übernächsten Generation? Nennt man diese "Radeon RX 10070" oder wechselt man erneut auf ein neues Namensschema? Bei den Ryzen-Prozessoren wird man mit der nächsten Generation genau vor diesem Problem stehen. Sehen wir dann neue Namen wie zum Beispiel "Ryzen Ultra 385X"?

Aus unserer Sicht war AMDs Auftritt auf der CES alles andere als souverän. Dazu gehört auch die schlechte Verfügbarkeit des Ryzen 7 9800X3D mit einem schlechten Produkt der Konkurrenz zu begründen.