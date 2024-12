In der Redaktion eingetroffen

Gut einen Monat bevor die Arc B570 Mitte Januar offiziell in den Handel kommen wird, hat uns mit der ASRock Intel Arc B570 Challenger ein erstes Modell erreicht. Sie wird als zweites Battlemage-Modell der Arc B580 folgen, die in der vergangenen Woche mit der Limited Edition (Test) und der Sparkle Arc B580 Titan OC (Test) einen recht erfolgreichen Start hinlegte. Besonders die Limited Edition, die zum Start ab 289 Euro verfügbar war, ist eine echte Alternative zu den Modellen von AMD und NVIDIA.

Die Arc B570 soll 219 US-Dollar kosten und verschiebt den Preisbereich damit noch etwas weiter nach unten. Inwieweit dieses Modell noch eine 1080p-Gaming-Karte sein kann, wird sich dann im Rahmen der Tests zeigen.

Die ASRock Intel Arc B570 Challenger bietet zwei Axiallüfter in einem schwarzen Kühlergehäuse, welches aus Plastik besteht. Auf der Rückseite ist eine Backplate vorhanden, welche zu einem Großteil geschlossen ist. Ein Teil kann allerdings durch die Lüfter an der Front durchströmt werden. Auf der Stirnseite der Karte gibt es einen 8-Pin-Stromanschluss. Ein kleines RGB-Element in der linken oberen Ecke der Front der Karte sorgt für einen optischen Akzent.

Zum 16. Januar werden wir uns die ASRock Intel Arc B570 Challenger dann genauer anschauen.