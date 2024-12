Werbung

Heute wird es den Test der Intel Arc B580 in der Limited Edition geben, die bereits vor einigen Tagen offiziell vorgestellt wurde und die schon seit einigen Tagen in verschiedenen Varianten im Handel zu finden ist. Von Intel ebenfalls bereits verkündet wurde, dass die kleinere Arc B570 ab dem 16. Januar verfügbar sein soll.

Nun tauchte bei Mindfactory die ASRock Intel Arc B570 Challenger zu einem Preis von 283,01 Euro auf und ist offenbar bereits verfügbar. Kurz zuvor war es nur möglich, die Karte vorzubestellen. Als Lieferdatum wurde der 16. Januar angegeben. Nun sollen mehr als fünf Karten im Shop liegen – direkt lieferbar.

Vermutlich handelt es sich dabei um einen Fehler des Shops. Doch diese werden immer wieder gemacht und in nicht wenigen Fällen werden die Karten dann sogar ausgeliefert. So haben in den vergangenen Tagen schon einige Käufer einer Arc B580 ihre Karte auch erhalten – weit vor dem offiziellen Verkaufsstart.

Die Intel Arc B570 ist eine abgespeckte Variante der Arc B580. Sie verwenden beide die gleiche GPU, allerdings sind auf der Arc B570 18 anstatt 20 Xe2-Kerne aktiv und anstatt 12 GB Grafikspeicher an einem 192 Bit breiten Interface sind es nur 10 GB an einem 160 Bit breiten Interface. Offiziell nennt Intel einen Preis von 199 US-Dollar für die Arc B570, während das größere B580-Modell 249 US-Dollar kosten soll.

Hierzulande scheinen 319 Euro der Mindestpreis für eine Arc B580 zu sein.

