Werbung

In dieser Woche vorgestellt wurde die Intel Arc B580 als erste dedizierte Grafikkarte mit Battlemage-GPU auf Basis der Xe2-Architektur, die im Januar um die Arc B570 ergänzt werden soll. Ab dem 13. Dezember wird die Arc B580 in der Limited Edition von Intel und in den Custom-Varianten der Boardpartner erhältlich sein.

Aktuell kennen wir nur den offiziellen Preis, wie Intel ihn für die Limited Edition in den USA nennt. 249 US-Dollar vor Steuern soll das Mittelklasse-Modell, welches gegen die GeForce RTX 4060 und Radeon RX 7600 antritt, kosten.

Inwischen sind im Preisvergleich die ersten Modelle zu finden. Los geht es mit der Sparkle Arc B580 Titan OC, die uns bereits vorliegt. Sie soll 319 Euro kosten. Für 329 Euro geführt wird die ASRock Arc B580 Challenger 12GB OC. Eine ASRock Arc B580 Steel Legend 12GB OC soll 339 Euro kosten.

Was die Arc B580 in der Limited Edition kosten soll, ist nicht bekannt. 299 Euro wären als Preis denkbar, wenn man die Preise der Custom-Modelle als Vergleichsbasis heranzieht. Die Arc B570 wird dann am 16. Januar für 219 US-Dollar folgen.

Preise und Verfügbarkeit Sparkle Arc B580 TITAN OC, 12GB GDDR6 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 319,90 EUR Zeigen >>