In der Redaktion eingetroffen

Werbung

Nach der offiziellen Vorstellung der Arc B580 und B570 auf Basis der Xe2-Architektur, bzw. Battlemage-GPU haben wir bereits die ersten Custom-Designs vorgestellt. Den Test der Limited Edition, die schon bei uns eingetroffen ist, wird es dann am 12. Dezember geben. Gegenspieler sind die GeForce RTX 4060 und womöglich die Ti-Variante – bei AMD die Radeon RX 7600 (XT) und auf eben diese Modelle werden wir uns auch konzentrieren.

Inzwischen ist ein erstes Custom-Design bei uns eingetroffen. Dabei handelt es sich um die Sparkle Intel Arc B580 Titan OC. Für diese sieht Sparkle einen von 2.670 MHz auf 2.740 MHz angehobenen GPU-Takt vor. Keinerlei Änderungen gibt es beim Speicher. Die Total Board Power wird von 190 W auf 200 W erweitert.

Größter Unterschied ist die Größe der Karte. Während die Limited Edition auf eine Länge von 270 mm kommt, sind es bei der Sparkle Intel Arc B580 Titan OC 315 mm. Die Limited Edition belegt zwei Slots, beim Titan-Modell von Sparkle sind es 44 mm und damit 2,2 Slots. Gleich drei Slots sorgen für die notwendige Frischluft.

Das PCB der Karte ist aber nur halb so lang wie der Kühler. Die Hälfte der Lüfterfläche bläst also durch den Kühler hindurch. Nur der vordere hat das PCB im Weg. Der zusätzliche 8-Pin-Stromanschlüsse befindet sich in etwa der Mitte auf der Stirnseite der Karte.

Preislich setzt Sparkle für die Intel Arc B580 Titan OC 269,99 US-Dollar an – 20 US-Dollar Aufpreis gegenüber der Limited Edition. Den Test des Custom-Designs wird man am 13. Dezember, dem Verkaufsstart der Arc B580, bei uns lesen können. Die Arc B570 soll am 16. Januar folgen.