In den vergangenen Tagen gab es bereits zu zahlreichen Gelegenheiten neue Informationen zu Intels zweiter Arc-Generation – namentlich Battlemage. Ein Leak bei Amazon offenbarte Fotos und technische Daten zu einem Partnerdesign, während weitere Details eine unverbindliche Preisempfehlung von 250 US-Dollar vermuten lassen. Eine Vorstellung bzw. ein Start noch im Dezember wurde damit immer wahrscheinlicher, wenngleich noch nicht offiziell bestätigt.

Über seine Social-Media-Kanäle bestätigt Intel nun: Am 3. Dezember wird es Neuigkeiten geben – inklusive eines YouTube-Videos:

Im kurzen Video gibt es auch eine erste Vorschau auf das Design der Limited Edition. Viel zu erkennen gibt es nicht. Es lässt sich aber vermuten, dass Intel wieder zwei Axiallüfter und ein eher geschwungenes Design zum Einsatz bringt. Auch eine RGB-Beleuchtung könnten wir wieder sehen. Das vollständige Design werden wir dann am Dienstag zu Gewicht bekommen.

Zum Abschluss noch eine Tabelle, in welcher wir die Arc B580 gegen die Arc A580 stellen – zumindest soweit wir die technischen Daten schon kennen.

Gegenüberstellung der Arc-Varianten Arc B570 Arc B580 Arc A580 GPU BMG-G21 BMG-G21 ACM-G10 Fertigung TSMC N4 TSMC N4 TSMC N6 Xe-Cores 18 20 24 FP32-Einheiten 2.304 2.560 3.072 Raytracing-Einheiten 18 20 24 XMX-Einheiten 288 320 384 GPU-Takt 2.600 MHz 2.600 MHz 1.700 MHz GDDR6-Speicher 10 GB 12 GB 8 GB Speicherinterface 160 Bit 192 Bit 256 Bit Speicherbandbreite 380 GB/s 456 GB/s 512 GB/s Anbindung 8x PCIe 5.0 8x PCIe 5.0 16x PCIe 4.0 TBP - - 185 W

Auch eine Arc B570 wird es geben, allerdings ist derzeit nicht bekannt, ob diese auch direkt mit vorgestellt wird. Die Arc B570 wird die BMG-G21-GPU verwenden, allerdings mit reduzierter Anzahl an Xe2-Einheiten. Speicherausbau und Speicherbandbreite werden auf 10 GB bzw. 380 GB/s herabgesetzt. Der neueste Leak spricht zudem von einer Anbindung via PCI-Express 4.0 und nicht 5.0, was in Anbetracht der nur acht vorhanden Lanes aber wohl in dieser Leistungsklasse kein größeres Problem sein wird. Auch hier erwarten wir uns dann am Dienstag die finale Auflösung.