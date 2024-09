Werbung

Thermal Grizzly hat eine neue Variante der WireView-Zwischensteckers vorgestellt, welcher Zusatzinformationen, nicht nur zum Stromverbrauch, bieten soll. Entwickelt wurde das WireView Pro GPU, genau wie schon einige weitere Produkte von Thermal Grizzly, in Zusammenarbeit mit Jon "elmor" Sandström. Ein Punkt, den Thermal Grizzly gleich zu Beginn auf der Produktseite erwähnt, ist, dass der WireView Pro GPU die Grafikkarte vor möglichen Beschädigungen schützen soll. Ihr erinnert euch noch an die schmelzenden 12VHPWR-Anschlüsse?

Der WireView Pro GPU verfügt dazu über eine Erkennung der Sense-Pins und erkennt damit, ob der Stecker korrekt eingesteckt ist. Erkannt wird, ob ein zu 150, 300, 450 oder 600 W kompatibles Kabel verwendet wird.

Außerdem gibt es Temperatursensoren auf dem PCB des WireView Pro GPU. Diese messen die Temperatur an den Stromsteckern. Der Nutzer des WireView Pro GPU kann einen Grenzwert für die Temperatur festlegen, bei dessen Überschreiten ein akustischer Alarm ausgelöst wird. Dem Zwischenstecker liegen zudem zwei zusätzliche Temperatursensoren (10K NTC) bei, die angeschlossen werden können, um beispielsweise die Temperaturen des Speichers der Grafikkarte oder deren Spannungswandler zu messen. Die Sensoren bzw. die verwendeten Kabel haben eine Länge von 5 bzw. 20 cm. Zusätzlich lässt sich ein Alarm einstellen, der beim Überschreiten einer definierten Stromstärke ausgelöst wird.

Über das eingebaute OLED-Display zeigt der WireView Pro GPU auf Wunsch verschiedene Werte an. So kann die aktuelle Leistungsaufnahme in Watt angegeben werden. Zudem auf Knopfdruck angezeigt werden Minimal- und Maximalwerte sowie einen durchschnittlichen Verbrauch in Watt und die Energie in Wattstunden. Gemessen werden kann natürlich nur die Leistung, die über den Stecker geht. Was über die PCI-Express-Schnittstelle geht, wird nicht erkannt. Schlussendlich verfügbar ist die Anzeige der aktuellen Temperaturen, Spannung und Stromstärke.

Der WireView Pro GPU ist hinsichtlich der Ausrichtung des Anschlusses in einer Normal- und einer Reverse-Variante erhältlich. Wenn die Grafikkarte mit Stromsteckern bestückt ist, bei denen sich die vier Sensor-Pins des Steckers zwischen dem PCB und den zwölf weiteren Pins befinden, wird die normale Variante benötigt. Wenn die Grafikkarte mit Stromsteckern bestückt ist, bei denen sich die zwölf Strompins zwischen PCB und den vier Sensor-Pins des Steckers befinden, kann die Reverse-Variante verwendet werden. Die schwarze Abdeckung des PCBs, in welche das OLED eingebettet ist, besteht aus Aluminium.

Thermal Grizzly warnt davor, dass der WireView Pro GPU im Betrieb sehr warm werden kann. Bei einer luftgekühlten Grafikkarten kühlt der Luftstrom der Lüfter auch den WireView Pro GPU. Dennoch kann dieser bis zu 60 °C warm werden. Bei einer wassergekühlten Karte spricht der Hersteller sogar von bis zu 100 °C. Auf welche Grenzwerte der WireView Pro GPU hinsichtlich der Warnung vor zu hoher Temperatur und Stromstärke eingestellt ist, ist nicht bekannt.

In beiden Varianten ist der WireView Pro GPU zum Preis von 69,90 Euro erhältlich.