Viele werden sicherlich noch den Hype rund um die erste Arc-Generation alias Alchemist im Hinterkopf haben und dementsprechend vorsichtig gehen viele sicherlich mit ihren Erwartungen an die zweite Generation alias Battlemage heran. Intel bestätigte erst kürzlich zur Vorstellung der Lunar-Lake-Prozessoren, dass eine dedizierte GPU mit Xe2-Architektur geben wird. Wann genau steht allerdings noch in den Sternen.

Für die dedizierten Arc-Karten gab es in der ersten Generation zwei GPU-Ausbaustufen: ACM-G10 und ACM-G11. Von der zweiten Generation soll es drei Ausbaustufen geben: BMG-G10, BMG-G21 und BMG-G31. Bei unserem Besuch der Packaging-Werke von Intel in Malaysia haben wir Hinweise auf den BMG-G10-Chip entdeckt. Inzwischen deutete sich aber an, dass Intel den BMG-G10 gestrichen hat.

Im Rahmen seiner Design-Tools, die für Partner bei Intel öffentlich einsehbar sind (via @miktdt), führte der Chipriese kürzlich einen "VRTT Interposer Prototype" für ein "BGA-3283 BMG-G31". Damit kann unter anderem die Signalintegrität für PCI-Express 5.0 getestet werden.

Es geht hier aber grundsätzlich zunächst einmal nur um die Bestätigung seitens Intels, dass es eine solche GPU gibt.

Gegenüberstellung der Arc-GPUs

Chiphersteller Fertigung BGA-Package Architektur Xe-Ausbau ACM-G10 TSMC 6 nm BGA-2660 Xe (Alchemist) 32 Xe-Kerne ACM-G11 TSMC

6 nm - Xe (Alchemist) 8 Xe-Kerne BMG-G10 TSMC

- BGA-2362 Xe2 (Battlemage) 28 Xe2-Kerne BMG-G21 TSMC

- BGA-2727 Xe2 (Battlemage) 20 Xe2-Kerne BMG-G31 TSMC

- BGA-3283 Xe2 (Battlemage) 32 Xe2-Kerne

In welchem Prozess Intel die Chips bei TSMC fertigen lässt, ist nicht bekannt. Der BMG-G10 soll Gerüchten zufolge nicht mehr auf den Markt kommen. Intel soll sich demnach auf BMG-G21 und BMG-G31 konzentrieren. Mit einem BGA-2727 und BGA-3283 verfügen die Chips über deutlich mehr Kontakte, als dies bei Alchemist der Fall ist. Interessanterweise wäre der BMG-G10 mit BGA-2362 und 28 Xe2-Kernen das kleinste der drei Packages. Der BMG-G21 mit 20 Xe2-Kernen wird im BGA-2727 verpackt werden.

Wann genau die Grafikkarten mit Battlemage-GPU auf den Markt kommen werden ist nicht bekannt. Den letzten Gerüchten nach soll es noch dieses Jahr losgehen. Als integrierte Lösung werden wir die Xe2-Architektur schon im September in den Lunar-Lake-Prozessoren sehen.