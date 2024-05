Werbung

MSI eine neue Version der GeForce RTX 4070 Ti Super vor. Die Shadow 3X kommt im neuen Design und möchte Nutzern ansprechen, die eine leistungsstarke Grafikkarte suchen.

Zum aktualisierten Design mit TORX FAN 4.0 und Airflow Control kommt eine zusätzliche Sicherungen, die in die Leiterplatte integriert wurde und Schutz vor elektrischen Schäden bieten soll. Die mitgelieferte Halterung kann zur zusätzlichen Verstärkung der Grafikkarte am PC-Gehäuse angebracht werden. Optisch ist die Karte in einem dezenten Braun-Metallic-Ton gehalten. Sie basiert auf der Ada-Lovelace-Architektur und verspricht schnelles Raytracing und KI-beschleunigte Leistung mit DLSS 3.

Bei der empfohlenen Software setzt MSI auf das hauseigene MSI Center und den MSI Afterburner. Das MSI Center bietet einige Kategorien zur Auswahl, zum Beispiel Voreinstellungen für Gamer, Creator, Büro-Arbeit und mehr. Jede Kategorie enthält eine Reihe von Funktionen die MSI zur Installation vorschlägt.

MSI nennt folgende Spezifikationen:

Boost-Takt / Speichergeschwindigkeit: 2.640 MHz / 21 Gbit/s 16 GB GDDR6X

DisplayPort x 3

HDMI x 1

TORX-Lüfter 4.0

Airflow Control

Präzisionsgefertigte Heatpipes

Zero Frozr

Verstärkte Backplate

Alle weiteren Informationen finden sich auf der offiziellen Produktseite. Aktuell gibt es noch keine Daten zu Preis und Verfügbarkeit.