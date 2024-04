Werbung

Während NVIDIAs GeForce RTX 4080 Super (Hardwareluxx-Test) mit dem AD103-400-Chip als AD103-Vollausbau die GeForce RTX 4080 abgelöst hat, gibt es noch vereinzelte (eher unbekannte) Grafikkarten-Hersteller, die sich noch an neuen Modellen mit dem AD103-300-Chip heranwagen, der als Basis für die GeForce RTX 4080 zum Einsatz kommt. Eher wenig bekannt ist der Hersteller AFOX, welcher nun eine GeForce RTX 4080 in der Blower-Bauweise ins Sortiment aufgenommen hat.

Aufgrund der Blower-Bauweise im Dual-Slot-Design sieht die GeForce RTX 4080 von AFOX eher unspektakulär aus. Der Radiallüfter saugt die Luft an und pustet diese durch das Grafikkarten-Gehäuse. Die erwärmte Luft wird direkt aus dem PC-Gehäuse befördert. Dies ist der Vorteil dieses Bauprinzips. Der Nachteil dürfte jedoch sein, dass diese Bauweise lauter agieren wird als mit mehreren Axiallüftern. Hinzu kommt, dass die Temperaturen in der Blower-Bauweise im Schnitt höher ausfallen können.

Unter der Haube befindet sich schlicht der AD103-300-Chip mit 9.728 Shader-Einheiten, 16 GB Speicher mit den GDDR6X-Speicherchips, die mit 22,4 GBit/s ans Werk gehen und zusammen mit dem 256-Bit-Speicherinterface wird eine Speicherbandbreite von 717 GB/s erreicht. Der 12VHPWR-Anschluss hält sich nicht an der Oberseite auf, sondern hinten, was das Kabel-Management erleichtert. Drei DisplayPort-1.4-Grafikausgänge sowie einmal HDMI 2.1 gehören zum Standardprogramm.

Hierzulande wird es nicht so leicht sein, an die AFOX GeForce RTX 4080 heranzukommen, sofern jemand großes Interesse an der Karte hat. Aufgrund der günstigeren GeForce RTX 4080 Super wird das Interesse an der Non-Super allerdings sowieso eher klein bleiben.