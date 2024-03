Werbung

Offenbar plant NVIDIA eine Umstellung bei der verwendeten GPU für einige Modelle der GeForce-RTX-40-Serie. Dies ist kein ungewöhnlicher Schritt und bereits häufiger gab es hier leichte Verschiebungen in der Nutzung der einzelnen GPU-Modelle. NVIDIA reagiert damit auf die Ausbeute in der Fertigung und so kann es durchaus Sinn ergeben, eine größere, aber teildefekte GPU für ein kleineres Modell zu verwenden.

Die nun neuen Informationen stammen von MEGAsizeGPU und beschreiben eine veränderte Bestückung bei der GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti und GeForce RTX 4070. Allesamt sollen die Karten auf einen größeren Ada-Lovelace-Chip wechseln.

Gegenüberstellung der Modelle und GPUs

GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4060 bisher verwendete GPU AD104-251 AD106-351 AD107-400 neu verwendete GPU AD103-175 AD104-150 AD106-255

Die GeForce RTX 4070 soll bereits Mitte März und damit zum aktuellen Zeitpunkt umgestellt werden. Für die GeForce RTX 4060 Ti und GeForce RTX 4060 soll es im April soweit sein. Die neuen Modelle werden durch den aktuellen GeForce-Treiber bereits unterstützt.

Hinsichtlich der Spezifikationen sollen alle Modelle nicht angetastet werden. Es kommen also ebenso viele Shadereinheiten zum Einsatz und auch beim Speicherinterface gibt es keinerlei Änderungen. NVIDIA muss die größeren GPUs nur entsprechend konfigurieren. Für den potentiellen Käufer wird dies keinerlei Auswirkungen haben. Da auch die Power-Limits nicht weiter angetastet werden dürften, gibt es auch keine Änderungen in dieser Hinsicht.

Für die Hersteller der Grafikkarten könnte der Wechsel auf eine andere GPU bedeuten, dass das PCB-Layout angepasst werden muss. In welchen Märkten die veränderten Modelle auftauchen werden, ist nicht bekannt.