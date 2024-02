Werbung

Ursprünglich mal war die Radeon RX 7900 GRE, kurz für Golden Rabbit Edition, angelehnt an das chinesische Jahr des Hasen, nur für den dortigen Markt vorgesehen. In China erschien das Modell am 27. Juli 2023. Mittlerweile hat der eigenwillige Hybrid aus High-End und Mittelklasse auch Europa erreicht und wurde von uns getestet. In der Folge haben sich auch diverse Hersteller in Position gebracht, um neue Modelle auf Grundlage der Radeon RX 7900 GRE vorzustellen.

PowerColor tritt mit drei neuen Modellen in Erscheinung. Darunter die bekannteste Marke des Herstellers, die PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 7900 GRE. Ihr zur Seite stehen die PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7900 GRE und die PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7900 GRE.

Auch Sapphire ist mit drei neuen Modellen vertreten, die sich ihrerseits aus bekannten Marken zusammensetzen. Darunter die Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 GRE, die Sapphire Pulse Radeon RX 7900 GRE und die Sapphire Pure Radeon RX 7900 GRE.

ASRock positioniert sich mit der Radeon RX 7900 GRE Challenger und der Radeon RX 7900 GRE Steel Legend.

Gigabyte schließt sich mit der Radeon RX 7900 GRE Gaming OC 16G der neuen Edition an. Eben dieses Modell haben wir uns bereits genauer angeschaut.

XFX bringt neben einem Standardmodell noch ein weiteres unter seiner Marke Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 GRE auf den Markt.

Die ersten Grafikkarten sind bereits als verfügbar gelistet. Die meisten anderen Modelle werden dabei wohl in den nächsten Tagen nachziehen.

Als GPU kommt bei der AMD Radeon RX 7900 GRE Navi 31 zum Einsatz. Hierbei sinkt die Anzahl der Compute Units (CUs) allerdings von 96 auf 80 ab. Auch am Speicherinterface wurde bei der Karte deutlich nachgearbeitet. So ist die Navi-31-GPU zwar von sechs Memory Cache Dies (MCDs) umgeben, von denen aber nur vier aktiv sind. Im Vergleich zur Radeon RX 7900 XTX sinkt dadurch die Speicherbandbreite deutlich. Dabei stellt die Reduzierung von ursprünglich 960 GB/s auf 576 GB/s sogar fast eine Halbierung dar.