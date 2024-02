Werbung

Bereits in der vergangenen Woche hat NVIDIA die GeForce RTX 3050 mit 6 GB Grafikspeicher eingeführt. Von NVIDIA selbst gab es dazu keine große Ankündigung, aber einige Boardpartner stellten ihre Karten vor und in Form des GeForce 551.32 gab es in der vergangenen Woche den dazu passenden Treiber.

Bei der GeForce RTX 3050 handelt es sich grundsätzlich zunächst einmal um keine neue Karte. Im Januar 2022 haben wir uns die ersten Karten angeschaut. Diese waren mit 8 GB Grafikspeicher ausgestattet und sollten 280 Euro kosten.

Bei der GeForce RTX 3050 ist die Situation rund um die technischen Daten nicht ganz einfach, da es bereits zwei Retail-Versionen und eine OEM-Variante gab, die sich in einigen Details unterschieden haben.

So kam anfangs die GA106-GPU zum Einsatz, später dann die GA107. Es handelte sich also jeweils um die Ampere-Architektur, jedoch in leicht unterschiedlichen Ausbaustufen. Zwischen 2.560 und 2.304 FP32-Recheneinheiten dürfte der Leistungsunterschied allerdings gering sein. Immer vorhanden waren 8 GB an Grafikspeicher, die an einem 128 Bit breiten Speicherinterface hängen. Die TDP der Modelle lag zwischen 115 und 130 W.

Technische Daten der GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3050 8 GB GeForce RTX 3050 6 GB GPU GA106 GA107 FP32-ALUs 2.560 2.304 SMs/CUs 20 18 Tensor Cores 80 72 RT Cores 20 18 Basis-Takt 1.550 MHz 1.042 MHz Boost-Takt 1.780 MHz 1.492 MHz Speicherkapazität 8 GB 6 GB Speichertyp GDDR6 GDDR6 Speicherinterface 128 Bit 96 Bit Speichertakt 1.750 MHz 1.750 MHz Speicherbandbreite 224 GB/s 168 GB/s TDP 130 W 70 W Preis 279 Euro 200 Euro

Die GeForce RTX 3050 mit 6 GB kommt wieder mit der GA107-GPU und der Ausbaustufe mit 2.304 FP32-Recheneinheiten, 20 Smart Shadern und damit 20 Raytracing-Einheiten sowie 80 Tensor-Kernen.

Die erste Auffälligkeit gibt es beim Takt, denn diesen setzen die Hersteller mit vergleichsweise geringen 1.042 MHz an. Per Boost soll es auf nur 1.492 MHz gehen können – dies ist der Basis-Takt der bisherigen Varianten der GeForce RTX 3050. Die von 8 auf 6 GB reduzierte Speicherausstattung geht mit einem auf 96 Bit verschlankten Speicherinterface einher. Die Speicherbandbreite sinkt von 224 auf 168 GB/s.

Ein weiteres Merkmal der GeForce RTX 3050 mit 6 GB Grafikspeicher ist die geringe TDP von nur 70 W. Damit kommen die Karten ohne zusätzliche Stromversorgung aus. Mit einem Preis von knapp unter 200 Euro ist die Karte die erste von NVIDIA seit mehr als vier Jahren, welche unter der Preismarke von 200 Euro auf den Markt gebracht wird.

Bisher am Markt sind die MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6G OC, MSI GeForce RTX 3050 LP 6G OC, Palit GeForce RTX 3050 StormX und die passiv gekühlte Palit GeForce RTX 3050 KalmX.

Erste Benchmarks

Die Kollegen von ComputerBase haben eine MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6G OC erstanden und damit ein paar Benchmarks durchgeführt, um die Leistung der GeForce RTX 3050 mit 6 GB mit der TDP-Einschränkung auf 70 W einordnen zu können.

In den synthetischen Benchmarks sinkt die Leistung um 25 %, was in Anbetracht der um 47 % reduzierten Leistungsaufnahme ein guter Wert ist. In Cyberpunk 2077 verliert das Modell mit 6 GB etwa 20 %. Wir sprechen hier jedoch von keinem besonders hohen Leistungsniveau – eine GeForce RTX 3050 ist und bleibt eine GeForce RTX 3050, die mit einer Radeon RX 7600, vielleicht sogar eher dem Vorgänger Radeon RX 6600 konkurriert.

Wie wichtig dieser Leistungsbereich noch ist, lässt sich schwer abschätzen. Es wird allerdings einen Grund haben, warum NVIDIA und die Partner solche Modelle auf den Markt bringen. Das Schweigen seitens NVIDIA, bzw. die Markteinführung ohne große Ankündigung zeigen aber auch, dass NVIDIA das Modell nicht besonders wichtig ist.

