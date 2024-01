Werbung

Heute um 15 Uhr fiel nach einer kleinen Verschiebung das NDA für die dritte Super-Grafikkarte, der GeForce RTX 4080 Super (Hardwareluxx-Test). Ab heute kann die GeForce RTX 4080 Super auch käuflich erworben werden. Doch kamen nun neue Gerüchte auf, die erneut von einer GeForce RTX 4090 Super oder einer GeForce RTX 4090 Ti sowie einer GeForce RTX 40 Titan sprechen, dessen technische Eigenschaften sich deutlich von der ursprünglichen GeForce RTX 4090 unterscheiden und den Flaggschiff-Status aberkennen würden.

Die Gerüchte zu den beiden Hochleistungs-Grafikkarten stammen aus einem YouTube-Video von RedGamingTech, die an diese Informationen gelangen sein sollen. Innerhalb dieses Videos wurden neben den wichtigsten Spezifikationen zur GeForce RTX 4090 und zur heute veröffentlichten GeForce RTX 4080 Super außerdem die technischen Daten von zwei weiteren Karten abgebildet, die sich oberhalb der GeForce RTX 4090 aufhalten würden. Die Rede ist einerseits von einer GeForce RTX 4090 Super oder RTX 4090 Ti sowie einer GeForce RTX 40 Titan, die als absolutes Flaggschiff der Ada-Lovelace-Flotte dienen würde.

Bei der GeForce RTX 4090 Super oder Ti wären laut der Informationen 136 Streaming-Multiprozessoren aktiv anstatt der 128 Stück bei der GeForce RTX 4090 und würde auf eine Shader-Anzahl von 17.408 kommen. Gleichzeitig soll der L2-Cache von 72 auf 96 MB anwachsen. Hierfür wäre die AD102-350-GPU ziemlich realistisch. Beim 24 GB großen GDDR6X-Speicher würde es laut den Gerüchten bleiben, doch werden 23 GBit/s angegeben, die zusammen mit dem 384-Bit-Speicherinterface eine Bandbreite von 1.152 GB/s bilden würde. Die TBP soll bei 450 W bleiben.

Gerücht: GeForce RTX 4090 Super/TI und "RTX 40 Titan" Modell GPU SMs Shader L2-

Cache Speicher Interface Bandbreite TBP "GeForce RTX 40 Titan" AD102-400 142 18.176 96 MB 48 GB GDDR6X (23 GBit/s) 384 Bit 1.152 GB/s 550 W GeForce RTX 4090 Super/Ti AD102-350 136 17.408 96 MB 24 GB GDDR6X (23 GBit/s) 384 Bit 1.152 GB/s 450 W GeForce RTX 4090 AD102-300 128 16.384 72 MB 24 GB GDDR6X (21 GBit/s) 384 Bit 1.008 GB/s 450 W GeForce RTX 4090D AD102-250 114 14.592 72 MB 24 GB GDDR6X (21 GBit/s) 384 Bit 1.008 GB/s 425 W GeForce RTX 4080 Super AD103-400 80 10.240 64 MB 16 GB GDDR6X (23 GBit/s) 256 Bit 736 GB/s 320 W GeForce RTX 4080 AD103-300 76 9.728 64 MB 16 GB GDDR6X (22,4 GBit/s) 256 Bit 717 GB/s 320 W GeForce RTX 4070 Ti Super AD103-275 66 8.448 48 MB 16 GB GDDR6X (21 GBit/s) 256 Bit 672 GB/s 288 W GeForce RTX 4070 Ti AD104-400 60 7.680 48 MB 12 GB GDDR6X (21 GBit/s) 192 Bit 504 GB/s 285 W GeForce RTX 4070 Super AD104-350 56 7.168 48 MB 12 GB GDDR6X (21 GBit/s) 192 Bit 504 GB/s 220 W GeForce RTX 4070 AD104-250 46 5.888 36 MB 12 GB GDDR6X (21 GBit/s) 192 Bit 504 GB/s 200 W GeForce RTX 4060 Ti AD106-350/351 34 4.352 32 MB 8 / 16 GB GDDR6 (18 GBit/s) 128 Bit 288 GB/s 160 W GeForce RTX 4060 AD107-400 24 3.072 24 MB 8 GB GDDR6 (18 GBit/s) 128 Bit 288 GB/s 115 W

Die Rede ist allerdings auch von einer "GeForce RTX 40 Titan", die mit dem AD102-400-Chip den Vollausbau des AD102 erhalten könnte. Die bedeutet 142 aktivierte Shader-Multiprozessoren, die in 18.176 Shader-Einheiten münden würden. Der L2-Cache soll mit 96 MB zur GeForce RTX 4090 Super/Ti identisch ausfallen. Doch anstatt 24 GB VRAM sollen es bei der GeForce RTX 40 Titan satte 48 GB sein. Um dies zu realisieren, müssten auch auf der PCB-Rückseite 12 VRAM-Chips mit jeweils 2-GB-Kapazität angebracht werden, um auf insgesamt 48 GByte zu kommen. Der GDDR6X-Speicher wird ebenfalls mit 23 GBit/s angegeben, was also ebenfalls eine Speicherbandbreite von 1.152 GB/s ermöglichen würde. Anstatt 450 W TBP sollen es beim Titan-Modell 550 W sein, um noch innerhalb der 12VHPWR-Spezifikation zu bleiben.

Passend zum Thema Speicheranbindung haben wir einen gesonderten Artikel angefertigt, der das Thema im Detail durchleuchtet.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

RTX 50 angeblich verschoben

Die schlechte Nachricht ist hingegen, dass NVIDIA den Launch der RTX-50-Reihe weiter verschoben haben soll. Spekuliert war der Launch im kommenden Jahr und erste technische Eigenschaften machten als Gerüchte die Runde.

Es lässt sich aktuell natürlich schwer einschätzen, ob an diesen Gerüchten etwas dran ist. Daher sind auch wir dazu angehalten, die Zeit abzuwarten, ob noch weitere Gerüchte ans Tageslicht kommen. Sollte dies der Fall sein, werden wir die News für unsere Leser natürlich aktualisieren.