Wohl auch in Reaktion auf die Super-Grafikkarten von NVIDIA kündigt AMD einen Aktionspreis für die Radeon RX 7900 XT und Radeon RX 7900 GRE an. Die Radeon RX 7900 XT soll (zum Beispiel bei Mindfactory) ab einem Preis von 769 Euro verfügbar sein. Der damalige Einführungspreis lag bei 1.049 Euro, der aktuelle Straßenpreis lag zu dieser Ankündigung bei etwas unter 800 Euro. Im Preisvergleich für 769 Euro zu finden, ist die ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC.

Derzeit findet sich aber auch nur diese eine Karte bei einem Händler zu diesem Preis. AMD spricht von ausgewählten Händlern, bei denen es diese Angebote geben soll. Wir sind gespannt welche Modelle ebenfalls für diese 769 Euro im Handel landen werden.

Auch Komplettsysteme mit der Radeon RX 7900 GRE sollen günstiger werden. AMD führt beispielsweise einen Gaming-PC bei Memory-PC für 1.099 Euro an. Derzeit ist die XFX Radeon RX 7900 GRE auch einzeln gelistet, aber erst ab Ende Januar wieder verfügbar – zumindest laut einiger Marketplace-Angebote bei Amazon. So richtig verfügbar wie jede andere Karte ist dieses Modell bisher nicht.

Mit ihren 20 GB an Grafikspeicher ist die Radeon RX 7900 XT gut ausgestattet, aber eben nicht ganz so schnell wie eine Radeon RX 7900 XTX, die deutlich beliebter, aber eben auch teurer ist. Mit einer Radeon RX 7900 XT für 769 Euro stellt sich AMD preislich genau zwischen die GeForce RTX 4070 Super für 659 Euro und die GeForce RTX 4070 Ti Super für 889 Euro, die aber erst in der kommenden Woche in den Handel kommen soll. Die GeForce RTX 4070 Super startet heute.

AMD spricht für die Aktion von "bei ausgewählten Händlern" und einem "speziellen Aktionspreisprogramm", das vermutlich zeitlich befristet ist.