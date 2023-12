Werbung

Trotz zahlreicher Verbesserungen des Treibers darf man der erste Arc-Generation sicherlich einen eher durchwachsenen Auftritt bescheinigen. Die Erwartungshaltung war – auch durch Intels eigenes Marketing – hoch, die Fallhöhe entsprechend ebenfalls nicht gering. Doch realistisch betrachtet war nicht zu erwarten, dass Intel gleich mit den etablierten GPU-Herstellern wie AMD und NVIDIA wird mithalten können. Erst mit den Nachfolge-Generationen Battlemage und Celestial wird zumindest ein mögliches Aufschließen erwartet.

Offiziell sieht Intels Roadmap die zweite Arc-Generation Battlemage für 2023 bis 2024 vor. In Form der integrierten Grafikeinheit in den Meteor-Lake-Prozessoren kommt auch eine Mischung aus Alchemist und Battlemage zum Einsatz. Eine von 4Gamer gezeigte Roadmap bestätigt nun: Battlemage wird 2024 erscheinen. Wann genau, bleibt allerdings unklar – was in Anbetracht des vorherigen Marktstarts sicherlich vernünftig ist.

Völlig unbekannt ist, ob und in welcher Form Intel mit Battlemage mit der Konkurrenz wird aufschließen können. Vorherige Gerüchte sprechen von Verbesserungen in der Mikroarchitektur, dem Speichersubsystem sowie spezifisch der Raytracing-Leistung.

Fertigung, Ausbaustufe der Mikroarchitektur, etc. sind noch Gegenstand der Spekulationen. Bei unserem Besuch der Packaging-Einrichtung von Intel in Malaysia konnten wir im Labor bereits Hinweise finden, dass hier bereits als "BMG G10" gekennzeichnete Chips analysiert wurden.

Im Grunde tappen wir also weiterhin im Dunkeln, wenn es um die Einschätzung dessen geht, was Intel mit Battlemage abliefern wird. Zumindest scheint eine Veröffentlichung im kommenden Jahr mehr als wahrscheinlich.