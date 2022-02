Ab Q2: Intel will 2022 vier Millionen diskrete GPUs ausliefern

Im Vorfeld des heutigem Investors Day hat Intel einige interessante Aussagen zu zukünftigen Produkten und der damit verbundenen Strategien gemacht. An dieser Stelle wollen wir uns auf die Bekanntmachungen im Bereich der Arc-Grafikkarten fokussieren.

Intel bestätigt noch einmal, dass im ersten Quartal Notebook-OEMs mit ersten Arc-GPUs beliefert werden, die dann auch im aktuellen Quartal im Handel sein sollen. Add-In-Karten, sprich PCI-Express-Karten wie sie im Desktop zum Einsatz kommen, sollen im zweiten Quartal auf den Markt kommen, gefolgt von Workstation-Lösungen im dritten Quartal. Die Architektur-Designer haben schon an den Arbeiten der Alchemist-Nachfolgearchitektur Celestial begonnen. Diese soll dann auch das Ultra-High-End-Segment bedienen können.

Des Weiteren arbeitet Intel am Projekt "Endgame". Dabei handelt es sich offenbar um einen Streaming-Service. Das Projekt bzw. der Service soll später im Jahr verfügbar sein.

Nach der heutigen Ankündigung muss sich Intel einmal mehr an den eigenen Aussagen messen lassen. Nach der CES verkündete man vollmundig: "We are targeting the first Alchemist products to be in market in Q1 2022."

Nun , rein technisch erfüllt man diese Aussage mit der Auslieferung der ersten Notebooks mit Arc-GPU. Desktop-Karten werden aber definitiv erst im zweiten Quartal auf den Markt kommen und auch hier bietet sich eine Spanne von April bis Ende Juni. Intel wäre nicht der erste Hersteller, der diese Spanne ausreizt.