Zur Computex Ende Mai machten zahlreiche Hersteller auf sich aufmerksam, die das Konzept des zumindest frontseitig kabellosen PCs wieder in den Vordergrund rücken wollen. Zu diesen Herstellern gehörte auch ASUS, wenngleich MSI und Gigabyte an ähnlichen Konzepten arbeiten. Ein wichtiger Bestandteil des von ASUS gezeigten Konzepts ist ein Anschluss auf dem Mainboard, in das ein entsprechendes Gegenstück auf der Grafikkarten eingesteckt und der sich hinter dem PCI-Express-Steckplatz befindet.

Offenbar gibt es nun Bestrebungen, diesen Anschluss in einen Standard zu verwandeln, denn die großen Hersteller wollen entsprechende Produkte auf den Markt bringen und die Kundschaft lässt sich darauf sicherlich erst dann ein, wenn sie sichergehen kann, dass diese Anschlüsse über mindestens zwei Generationen funktionieren.

Twitterer momomo_us hat aus mindestens einem Mainboard-Handbuch mit diesem Anschluss einige technischen Daten und Zeichnungen ausgegraben, welche Aufschluss über einige Details geben.

Auf dem Mainboard hört der Anschluss aktuell auf den Namen High Power Card Edge (HPCE). Das Gegenstück an der Karte wird als GC-HPWR bezeichnet. Bis zu 600 W sollen hier übertragen werden können. 16 Kontakte kommen für die Übertragung der elektrischen Leistung zum Einsatz. Zwölf weitere dienen der Kommunikation zwischen Mainboard und Grafikkarte. Zwei davon sind Masse, zwei werden als Sense-Pins bezeichnet und drei sind gänzlich unbelegt. Die weiteren Pins werden als "CARD_CBL_Pres#", "CARD_PWR_STABLE", "150W_DET" und "12VHPWR_LED" bezeichnet und geben über ihre Benennung zumindest teilweise Auskunft darüber, wofür sie verwendet werden sollen.

Die technischen Daten liegen also vor, das heißt aber noch nicht, dass daraus in dieser Form auch Standard werden wird. Dazu müssen die großen Hersteller mitspielen, die in den Standardisierungsbehörden ein gewichtiges Wort haben – Intel, AMD, NVIDIA, nur um die wichtigsten zu nennen.



Auf der Gamescom haben die Kollegen von ComputerBase von einigen Herstellern erfahren, dass tatsächlich an einem solchen Standard für die Stromversorgung der Grafikkarte über das Mainboard gearbeitet werde. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis man hier soweit ist. HPCE und GC-HPWR könnten eine technische Basis sein, das heißt aber nicht, dass wir die Umsetzung final in dieser Form sehen werden.

Wie schwierig es für einen neuen Standard ist, zeigte die Einführung des 12VHPWR. Während dieser für die leistungsstarken Karten bei NVIDIA quasi Pflicht ist, kommen ab der Mittelklasse weiterhin die typischen 8-Pin-Anschlüsse zum Einsatz. AMD setzt weiterhin auf diese und hat den 12VHPWR noch gar nicht eingesetzt. Dies gilt auch für die Arc-Karten von Intel, wenngleich die Datacenter-Modelle hier ebenfalls schon auf den 12VHPWR setzen. Eine komplette Umsetzung ist im Grafikkartenmarkt also nicht ganz so einfach.