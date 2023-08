Werbung

Derzeit ist natürlich Baldur's Gate 3 bei den Spielern in aller Munde und kann eine hohe Spieleranzahl für sich verbuchen. Doch könnte der nächste Hype spätestens ab dem 6. September eher in Richtung Starfield rutschen, das aus dem Hause Bethesda kommt. Gerade für AMD ist dieser Titel ziemlich wichtig. Dies erkennt man unter anderem daran, dass man nun passend zum Ryzen 7 7800X3D und zur Radeon RX 7900 XTX eine exklusive Starfield-Edition auf die Beine gestellt hat.

Beschränkt man sich alleinig auf die Gaming-Produkte von AMD, so sind zweifellos der Ryzen 7 7800X3D (Hardwareluxx-Test) und die Radeon RX 7900 XTX (Hardwareluxx-Test) die leistungsstärksten Komponenten. Doch generell darf sich der Ryzen 7 7800X3D zu den besten Gaming-Prozessoren zählen, die man derzeit bekommen kann. Die Radeon RX 7900 XTX kann es zwar mit großem Abstand nicht mit der GeForce RTX 4090 aufnehmen, kommt jedoch je nach Spieletitel und Einstellungen auf das Niveau der GeForce RTX 4080, sofern spielintern kein Raytracing aktiviert wird, bietet dafür jedoch einen 24 GB großen Videospeicher.

Dass AMD eine enge Partnerschaft mit Bethesdas eingeht, zeigt sich allein daran, dass das Action-Rollenspiel als Upscaler-Technologie ausschließlich FSR 2.2 mitbringen wird. So hat sich AMD das Recht eingeräumt, jeweils 500 Exemplare des Ryzen 7 7800X3D und der Radeon RX 7900 XTX in der exklusiven Starfield-Edition zu produzieren. Während beim Ryzen 7 7800X3D schließlich nur die Verpackung anders gestaltet wurde, sind die Unterschiede bei der Radeon RX 7900 XTX umso größer. AMD setzt dabei natürlich auf das eigene Referenzdesign, hat jedoch die Backplate umgestaltet und die Grafikkarte in heller Optik aufgewertet.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Wer sich für die jeweilige Starfield-Edition interessiert, kann diese Produkte jedoch nicht im Handel erwerben. AMD wird die Starfield-Edition exklusiv während der aktuell stattfindenden QuakeCon als Gewinn verteilen. Hierfür bietet es sich also an, die Twitter-Accounts von AMD und Bethesda im Auge zu behalten.