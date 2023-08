Werbung

Mit Baldur's Gate 3 wurde eine der beliebtesten Rollenspiel-Spielereihen wiederbelebt - und das offenbar mit großem Erfolg. Nicht nur Spieletester sind voll des Lobes, auch bei den Spielern selbst scheint das Rollenspiel sehr beliebt zu sein. Das macht jetzt auch das Interesse bei Steam deutlich.

Dabei war keineswegs sicher, dass Baldur's Gate 3 ein Erfolg werden würde. Der Vorgänger Baldur’s Gate II: Schatten von Amn kam schließlich bereits im Jahr 2000 auf den Markt. Für die Entwickler von Larian Studios bestand entsprechend die Herausforderung, alte Serienfans abzuholen, möglichst gleichzeitig aber auch neue Serienfans zu gewinnen. Das belgische Studio hatte aber zumindest mit der Divinity-Serie schon deutlich gemacht, dass man etwas von Rollenspielen versteht.

Auch Baldur's Gate 3 basiert wie seine Vorgänger wieder auf dem Pen-&-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons. Im Early Access war es bereits seit 2020 zugänglich. Am 3. August erfolgte die Veröffentlichung des Rollenspiels für Windows.



Zahlen von SteamDB machen nun deutlich, wie groß das Interesse der Spieler an Baldur's Gate 3 ist. Damit wurde es in der Spitze von 814.666 Spielern gleichzeitig gespielt. In den letzten 24 Stunden waren es in der Spitze über 700.000 Spieler. Nur Counter-Strike: Global Offensive war in diesem Zeitraum noch beliebter. Sortiert nach All-Time-Peak landet Baldur's Gate 3 auf einem guten neunten Platz. Zum Vergleich: Divinity: Original Sin 2 wurde in der Spitze von gerade einmal 93.701 Spielern gleichzeitig gespielt.

Der CEO von Larian Games, Swen Vincke, ist vom Erfolg selbst überrascht. Laut einem Twitter/X-Beitrag war er von maximal etwa 100.000 Spielern gleichzeitig ausgegangen. Diese Marke konnte Baldur's Gate 3 nun schon wenige Tage nach dem Launch um ein Vielfaches überbieten. Das zeigt auch, dass ein klassisches Rollenspiel mit rundenbasiertem Kampfsystem tatsächlich zu einem Erfolgstitel werden kann.