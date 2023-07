Werbung

Mit jeder neuen Grafikkarten-Generation gibt es auch immer ein Rennen hin zu höchstmöglichen Takt. Beim Extrem-Overclocking sprechen wir natürlich nicht mehr von alltagsgerechten Kühlungen und daher sind die Taktrekorde meist auch nicht auf eine längere Last ausgelegt. In den vergangenen Tagen gab es bereist mehrere Annäherungen an die 4-GHz-Marke, die nun offenbar vom US-Overclocker Splave geknackt wurde.

Die GeForce RTX 4090 erreicht einen Takt von 4.005 MHz (HWBOT) und berechnete PI bis auf die 32-milliardenste Stelle (GPUPI 32B). Es handelte sich also nicht um eine typische 3D-Last und dennoch hatte die GPU eine Aufgabe, für die sie etwa 45 s benötigte. Die Leistungsaufnahme lag bei 1.000 W.

Erreicht wurde der Rekord mit einer ROG Matrix GeForce RTX 4090 von ASUS. Mittels flüssigem Stickstoff gekühlt lag die GPU-Temperatur bei -34,6°C. Mit dem Standardkühler des Matrix-Modells sind solche Taktraten nicht möglich.

An dieser Stelle wollen wir noch einmal auf die Tatsache hinweisen, dass die GPU-Hersteller ihre Architektur auf bestimmte Taktraten auslegen. Je nachdem wie viele Transistoren man investieren möchte, kann ein solches Design auch auf höhere Taktraten ausgelegt werden. NVIDIA sieht für Ada Lovelace im idealen Effizienzfenster einen Takt von 2,7 bis 2,8 GHz vor. Diesen Takt erreichen die Karten der GeForce-RTX-40-Serie beim geplanten Power-Limit. Die GeForce-RTX-30-Serie arbeitet bei etwa 1,9 GHz.

Bei AMD und der RDNA-3-Architektur hingegen war die Vorgabe offenbar eine andere, als das, was wir heute in der Praxis sehen. Während eine Gaming-Last einen Takt von 2,5 bis 2,7 GHz nach sich zieht, können Compute-Anwendungen auch die 3-GHz-Marke knacken. Die Projizierung von AMD sah diesen Takt (oder höher) wohl auch einmal für eine 3D-Last vor. Dann hätte man die ambitionierten Ziele der Radeon-RX-7000-Serie auch problemlos erreicht. Bei bereits 355 W für die Radeon RX 7900 XTX war ein höherer Takt ohne eine deutlich höhere Leistungsaufnahme aber nicht mehr möglich. So bliebt es im besagten Taktbereich.