Es war einer der größten Aufreger im vergangenen Jahr: Eine Design-Schwäche und ein Fehler durch den Nutzer können dazu führen, dass der 12VHPWR-Anschluss auf NVIDIA-Grafikkarten einen schlechten Kontakt aufweist und dies mehr oder weniger große Schäden verursachen kann. Von einem verschmorten Stecker/Buchse bis zu einer zerstörten Karte ist alles möglich. Auf eine hitzige Diskussion folgte die Problemanalyse, aber darüber hinaus ist zunächst einmal wenig passiert und grundsätzlich ist der 12VHPWR aktuell weiterhin in unveränderter Form im Einsatz.

IgorsLab hat nun aber Erkenntnisse, die vermuten lassen, dass uns früher oder später ein Ersatz des 12VHPWR erwarten wird. Dazu wird aus einem Entwurf der CEM-5.1-Spezifikation der PCI SIG als Basis für ATX 3.1 zitiert. Offenbar erwartet uns mit dem 12V-2×6 ein neuer Stecker, der in weiten Teilen mit dem 12VHPWR vergleichbar ist, aber dennoch einige entscheidende Änderungen aufzuweisen hat.

Ausgelegt ist das Steckerdesign für Karte mit einer maximalen Ausgangsleistung von 675 W. 600 W fallen dabei auf den Stecker selbst, 75 W kommen über den PCI-Express-Steckplatz. Dies ist schon der erste kleinere Unterschied zum 12VHPWR, denn hier sieht die CEM-5.0-Spezifikation eine Maximalleistung von 600 W vor. In der Praxis wird dies aber keinerlei Auswirkungen für den Nutzer haben.

Aus Sicht der Umsetzung der Buchse gibt es einige Änderungen, die offenbar den mangelhaften Kontakt oder die Gefahr dessen adressieren, wie es beim 12VHPWR-Anschluss auftreten kann. Die Sense-Pins werden etwas nach hinten versetzt. Dies sorgt dafür, dass der Stecker tiefer und fester in der Buchse sitzen muss, damit die Sense-Pins Kontakt haben und eine Versorgung freigeben. Damit soll auch verhindert werden, dass bei einem nachträglichen Herausrutschen des Steckers ein mangelhafter Kontakt entsteht, auch wenn dieser zuvor tief genug eingesteckt wurde.

Der neue 12V-2×6-Stecker ist bedingt kompatibel zur 12VHPWR-Buchse und die aktuellen 12VHPWR-Kabel samt Stecker wiederum auch bedingt kompatibel zur 12V-2×6-Buchse. Wie dies dann später für einen eventuellen Einsatz der 12V-2×6-Buchse und der Kompatibilität mit 12VHPWR aussehen wird, scheint noch nicht final geklärt zu sein. Alles kann, nichts muss könnte man hier sagen.

Wieder unterstützt werden verschiedene Klassen: 150 W, 300 W, 450 W und 600 W. Über die Sense-Pins wird festgelegt, welche maximale Versorgung ermöglicht werden soll. Abstufungen sind auch beim 12VHPWR vorgesehen, werden aber nur bei Verwendung der Adapter-Kabel und deren Bestückung mit 8-Pin-Steckern umgesetzt. Eine nun etwas konkretere Festlegung in der CEM-5.1-Spezifikation könnte bedeuten, dass die Hersteller dies auch konkreter umsetzen werden. Eine potentielle GeForce RTX 5060 mit einer TDP von 115 W legt dann auch fest, dass ihr nur maximal 150 W über den 12V-2×6-Anschluss geliefert werden.

Wie und was genau hier umgesetzt wird, bleibt aber noch abzuwarten. Derzeit ist völlig unklar, ob und ab wann ein 12V-2×6-Anschluss umgesetzt werden könnte. Es handelt sich nur um einen Entwurf, der in dieser Form meist aber auch den Weg in die finale Spezifikation findet. Die erfolgten Verbesserungen hätte man auch für 12VHPWR nachreichen können, natürlich nur ab einem gewissen Datum, was dann wiederum dazu geführt hätte, dass es gleichzeitig ein altes und ein verbessertes Designs gegeben hätte – wohl nicht zur Freude eines jeden Käufers.