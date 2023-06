Werbung

Etwas überraschend hat Intel heute per Product Change Notification (PCN) verkündet (via Videocardz), dass man die Arc A770 Limited Edition zum 20. Juni einstellen wird. Als Limited Edition wird das Referenzdesign von Intel bezeichnet. Die Arc A770 kommt dabei mit 16 GB an Grafikspeicher. Die Arc A750 Limited Edition ist mit 8 GB ausgestattet. Die Arc A770 mit 8 GB Grafikspeicher wird nur von den Boardpartnern angeboten.

Üblicherweise enthalten die PCNs mehrere Daten, wie die letzte Möglichkeit der Bestellung und den letzten Auslieferungstermin. Diese Termine liegen dann auch Monate in der Zukunft. Für die Arc A770 Limited Edition nennt Intel das letzte Bestell- und Auslieferungsdatum als den 20. Juni – also gestern.

In den vergangenen Wochen konzentrierte sich Intel fast ausschließlich auf die Arc A750 Limited Edition und deren Platzierung am Markt. Diese Karte ist ab 240 Euro im Handel erhältlich. Die Arc A770 Limited Edition hingegen kostet ab 370 Euro. So wirklich überraschend ist es also nicht, dass Intel das Modell einstellt, auch wenn der Schritt nicht so früh erwartet wurde.

Aktuell kann Intel fast nur über den Preis und eine dafür ansprechende Leistung gegenüber AMD und NVIDIA punkten. Die Custom-Designs sind noch wenig überzeugend (siehe Test der Acer Predator BiFrost Intel Arc A770) – ähnlich wie die Arc A750 und Arc A770 Limited zum Start mit ihrer schlechten Treiber-Unterstützung.

Die Partermodelle sowie die Arc A750 Limited Edition bleiben also vorerst verfügbar. Dies ist auch für die Arc A770 Limited Edition der Fall, so lange diese sich noch bei den Shops auf Lager befindet.