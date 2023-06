Werbung

Auch wenn die Radeon RX 7600 (Test) sowie die GeForce RTX 4060 Ti (Test) kurz vor der Computex vorgestellt wurden, so hängen sie bei allen Grafikkarten-Herstellern an den Wänden der Stände. In diesem Beitrag wollen wir uns auf ein paar der Highlights konzentrieren. Gestern haben wir bereits das Custom-Modell der GeForce RTX 4090 mit integrierter AiO-Kühlung von Acer vorgestellt.

Viele Karten, vor allem die der kleineren Hersteller, finden aber oft gar nicht erst den Weg in den deutschen Markt. Bei Sparkle soll dies anders sein. Die komplette Produktpalette der Grafikkarten mit Intels Arc-GPU wird ausgestellt und soll in dieser Form auch den Weg nach Deutschland finden.

Sparkle setzt drei Serien auf: Elf für die kleineren Modelle (Arc A310 und A380), Orc für die Arc A750 mit geringeren Abmessungen und Titan für ein Modell der Arc A750 und A770 mit größerem Kühler.

Bei Sparkle ist man sich durchaus bewusst, dass Intels aktuelle Arc-Generation fast ausschließlich über den Preis punkten kann. Das Angebot an 16 GB an Grafikspeicher und die gute Compute- sowie Raytracing-Leistung sollen bei der Arc A770 ein Kaufargument sein. Tatsächlich schlagen sich die Karten in diesen Bereichen gar nicht so schlecht. Der eher mäßige Start war auch mit einem eher schlechten Entwicklungsstand des Treibers zu begründen. Hier hat es zuletzt ebenfalls eine starke Weiterentwicklung gegeben. Eine Arc A750 im Preisbereich von aktuell 250 Euro ist eine Empfehlung für all diejenigen, die nicht gleich 300 Euro und mehr ausgeben wollen.

Im Sommer sollen die Sparkle-Modelle den Weg in den deutschen Handel finden. Zu den Preisen können aktuell noch keinerlei Angaben gemacht werden.

Hinter vorgehaltener Hand haben alle Boardpartner von Intel darüber gesprochen, dass sie nun sehnsüchtig auf die zweite Generation Battlemage warten. Diese lässt sich jedoch noch lange nicht am Horizont zu erblicken, stattdessen soll es noch einen Alchemist-Refresh geben.

Acer, Biostar, Gigabyte und MSI

Von Acer wissen wir bereits, dass hier Grafikkarten mit GPUs von AMD, Intel und NVIDIA geplant sind. Sparkle kommt mit einem reinen Intel-Sortiment und Gigabyte sowie MSI sollen ebenfalls Pläne haben, Grafikkarten mit Intel-GPU auf den Markt zu bringen. Biostar stellte entsprechende Karten sogar schon aus und wird damit zu einem Vollsortimenter.