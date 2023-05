Werbung

Direkt analog zur ROG XG Mobile bis hoch zu AMDs Radeon RX 6850M XT hat ASUS passend zur diesjährigen Computex 2023 eine externe Grafikkarte mit NVIDIAs GeForce RTX 4090 Mobile vorgestellt. Mit der ROG XG Mobile 2023 mit NVIDIAs GeForce RTX 4090 Laptop wird natürlich deutlich mehr GPU-Leistung auf externer Ebene zur Verfügung gestellt. An den zusätzlichen Features ändert sich jedoch nichts und weiterhin steckt intern auch I/O-Hub mit weiteren Schnittstellen.

Speziell die hauseigenen ROG-Flow-Notebooks lassen sich nun um eine deutlich stärkere Grafikkarte erweitern. ASUS hat nun nämlich eine mobile Version von NVIDIAs GeForce RTX 4090 in das externe Gehäuse gesteckt, die mittels Vapor Chamber auf Temperatur gehalten wird. Basierend auf der AD103-GPU mit 9.728 Shader-Einheiten, 16 GB GDDR6 VRAM inklusive 256-Bit-Speicheranbindung sollen somit noch höhere Bildraten möglich sein. Doch in dem Gehäuse mit den Abmessungen 21,7 x 16,5 x 3,26 cm und einem Gewicht von 1,3 kg steckt ASUS auch in diesem Fall erneut ein 330 W starkes Netzteil und auch wieder einen I/O-Hub, um weitere Schnittstellen bereitstellen zu können.

An Anschlussmöglichkeiten bringt die neue ASUS ROG XG Mobile folgendes mit: HDMI 2.1 (inklusive Fixed Rate Link), DisplayPort 1.4 (inklusive G-Sync-Unterstützung), einen LAN-Port bis 2,5 GBit/s Datendurchsatz, dreimal USB 3.2 Gen2 Typ-A und zusätzlich eine Typ-C-Version. Auch vorhanden ist ein SD-Card-Reader, der Daten bis 312 MB/s schieben kann. Die externe Grafiklösung ist dabei einzig mit den hauseigenen ROG-Flow-Modellen X13, Z13 und X16 kompatibel.

Über den eigenen ASUS-E-Store wird die externe Grafiklösung für einen Preis von 2.499 Euro angeboten.