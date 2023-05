Werbung

In diesem Monat noch soll NVIDIA die GeForce RTX 4060 Ti offiziell ankündigen und auch auf den Markt bringen. Bei den technischen Eigenschaften wird es hingegen kaum mehr Überraschungen geben, denn die sind bereits durchgesickert. Auch der 8 GB große GDDR6-Speicher gilt als gesichert, doch gab es nun die Information, dass NVIDIA ebenfalls plane, eine GeForce RTX 4060 Ti mit doppeltem Speicherausbau, sprich mit 16 GB VRAM zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen.

Bei der vorherigen Ampere-Generation hat NVIDIA die GeForce RTX 3060 einerseits mit 8 GB angeboten, wobei manche Modelle auch mit 12 GB bestückt wurden. In ähnlicher Form wird die zweigleisige Vorgehensweise auch mit der GeForce RTX 4060 Ti erfolgen, wenn es nach den Twitter-Nutzern MEGAsizeGPU und hongxing2020 geht. In diesem Monat wird zunächst die GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB erwartet. Im Juli hingegen soll NVIDIA noch eine GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB Speicher nachschieben. Beziehungsweise ab dann sollen die 16-GB-Varianten erhältlich sein.

Dass ein größerer Videospeicher von Vorteil ist, muss man an dieser Stelle nicht näher erläutern. Selbst die auf 16 GB VRAM modifizierte GeForce RTX 3070 konnte von dem doppelten Speicher teilweise ordentlich profitieren. Und so wird es auch bei modernen Spielen mit der GeForce RTX 4060 Ti zwischen 8 und 16 GB Unterschiede geben. Während die 8 GB-Version mit acht Speicherchips je 1-GB-Kapazität erhalten wird, wären es bei der 16-GB-Version acht VRAM-Chips mit jeweils 2 GB.



An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal auf unseren Sonderartikel zum Thema Anbindung von GPU-Speicher hinweisen.

Bei den restlichen Spezifikationen soll es hingegen keine Änderungen geben, was vor allem die 4.352 Shader-Einheiten und der 128-Bit-Speicherbus angeht. Die Speicherbandbreite bliebe beim Einsatz vom GDDR6-Speicher und 18-GBit/s-Durchsatz ebenfalls bei 288 GB/s. Die Grafikkarte selbst wird mittels der PCIe-4.0-x8-Anbindung Kontakt mit dem Mainboard aufnehmen. Die TBP wird mit 160 W angegeben. Passend zur bald anstehenden Computex 2023 wird NVIDIA die GeForce RTX 4060 Ti sehr wahrscheinlich am 29. Mai vorstellen. Preislich soll sich die Grafikkarte unterhalb von 500 Euro einordnen.