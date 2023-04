Werbung

Zum Release der NVIDIA GeForce 4070 stellt auch MSI ein neues Kontingent auf Basis der AD104-GPU vor. Es erscheinen zwei Modelle der Ventus- und eines der Gaming-Trio-Reihe.

Die Version Gaming Trio kommt mit drei Lüftern und einem Preis von 749 Euro daher. Es handelt sich um das teuerste der neuen Modelle. Die Lüfter im Torx-Fan-5.0-Design sind optisch miteinander verbunden und bündeln den Luftstrom im Tri-Frozr-3-Kühlsystem. Die Bodenplatte ist aus vernickeltem Kupfer gefertigt. Die Backplate ist ebenfalls aus Metall und ermöglicht eine zusätzliche, passive Kühlung durch verbaute Wärmepads. Mystic Light Sync und Ambient Link ermöglichen eine Beleuchtung, die synchron mit dem Rest des PCs funktioniert.

In der Ventus-Reihe erscheint die Karte gleich in zwei verschiedenen Versionen. Beide werden zur UVP von 659 Euro veröffentlicht und sind somit 90 Euro günstiger zu haben, als die Gaming-Trio-Edition. Die Ventus 3X kommt mit drei, die 2X entsprechend mit zwei Lüftern. Verbaut sind bei beiden Torx-4.0 Lüfter und eine verstärkte Backplate. Das Modell 2X ist für den Einbau in kompaktere Systeme mit weniger Platz gedacht.

Bei der Nutzung der Karten wird die Verwendung der hauseigenen Software MSI Afterburner und MSI Center empfohlen. Die neuen Karten der GeForce-RTX-4070-Serie von MSI sind ab heute zu den unten genannten UVPs erhältlich.

MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio: 749 Euro

MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X 12G OC: 659 Euro

MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X 12G OC: 659 Euro

Einen Test der MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio findet ihr in wenigen Minuten bei uns.