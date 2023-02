Werbung

Nachdem NVIDIA die GeForce RTX 4080 mit 12 GB Grafikspeicher zu einer GeForce RTX 4070 Ti machte, steht als nächstes die GeForce RTX 4070 im Raum, die das Angebot in der aktuellen Generation nach unten hin erweitern soll. Die Hinweise verdichten sich, dass diese Karte im April auf den Markt kommen wird. In der vergangenen Woche veröffentlichte Videocardz.com ein Bild, welches einen entsprechenden Zeitplan aufzeigte.

Genau wie bei der GeForce RTX 4070 Ti wird auch für das Non-Ti-Modell die AD104-GPU zum Einsatz kommen. NVIDIA verwendet dabei zwei Varianten, die sich hinsichtlich des Layouts unterscheiden und einen kleinen Fehler beheben. Aus diesem Grund wird es die GeForce RTX 4070 mit AD104-250- und AD104-251-GPU geben.

Ein Bild der AD104-250-GPU hat Twitter-Nutzer MEGAsizeGPU nun veröffentlicht:

Das Engineering Sample wurde in der 48. Woche des vergangenen Jahres gefertigt.

Bisher gibt es bereits zahlreiche Gerüchte zur Ausbaustufe der GeForce RTX 4070. Die aktuelle Gerüchtelage sieht wie folgt aus:

Gegenüberstellung der Karten GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4090 GPU AD104 AD104 AD103 AD102

Transistoren 35,8 Milliarden 35,8 Milliarden 45,9 Milliarden 76 Milliarden Fertigung 4 nm 4 nm 4 nm 4 nm Chipgröße 294,5 mm² 294,5 mm² 378,6 mm² 608,3 mm² FP32-ALUs 5.888 7.680 9.728 16.384 INT32-ALUs 2.944 3.840 4.864 8.192 SMs 46 60 76 128 Tensor Cores 184 240 304 512 RT Cores 46 60 76 128 Basis-Takt 1.920 MHz 2.310 MHz 2.210 MHz 2.230 MHz Boost-Takt 2.475 MHz 2.610 MHz 2.505 MHz 2.520 MHz Speicherkapazität 12 GB 12 GB 16 GB 24 GB Speichertyp GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X

Speicherinterface 192 Bit 192 Bit 256 Bit 384 Bit Speichertakt 1.313 MHz 1.313 MHz 1.400 MHz 1.313 MHz Speicherbandbreite 504 GB/s 504 GB/s 720 GB/s 1.008 GB/s TDP 200 W 285 W 320 W 450 W Preis - 899 Euro 1.469 Euro 1.949 Euro

Trotz identischer AD104-GPU wird die GeForce RTX 4070 hinsichtlich der Ausbaustufe etwas reduzierter daherkommen im Vergleich zur GeForce RTX 4070 Ti. 5.888 FP32- und 2.944 INT32-Recheneinheiten ergeben sich aus 46 Smart Multiprozessoren. Daraus werden sich vermutlich 46 RT Cores der dritten Generation sowie 184 Tensor Cores der vierten Generation ergeben. Am weiterhin 192 Bit breiten Speicherinterface angebunden sind 12 GB an GDDR6X. Bei einem entsprechenden Takt von 1.313 MHz ergibt sich daraus eine Speicherbandbreite von 504 GB/s.

NVIDIA scheint für die GeForce RTX 4070 deutlich an der Taktschraube zu drehen – allerdings nach unten hin. Erstmals fällt der Takt in der GeForce-RTX-40-Serie unter die Grenze von 2.000 MHz. Der Basis-Takt der GeForce RTX 4070 soll bei 1.920 MHz liegen. In Spielen und per Boost sollen allerdings wie immer höhere Taktraten möglich sein. Bisher sprechen die Gerüchte von 2.475 MHz.

Dies ist wohl notwendig, um die Leistungsaufnahme weiter zu reduzieren. Offenbar ist eine TDP von 200 W geplant. Ob sich die technischen Daten in dieser Form bestätigen werden, wird die Zeit zeigen müssen.