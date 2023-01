Werbung

Im Rahmen einer Bestätigung der Überhitzungsproblematik der Radeon RX 7900 XTX im MBA-Design hat AMDs Scott Herkelman auch über einige weitere Aspekte der letztjährigen RDNA-3-Generation gesprochen. Zum Start dieser machte man große Versprechungen, die man nicht alle halten konnte. Auch in dieser Hinsicht will AMD in Zukunft etwas zurückhaltender sein.

Nach dem Start der GeForce RTX 4070 Ti (erster Vergleichstest) hat AMD nun auch sein Marketing angepasst. So hat man mit der Verfügbarkeit der Karten erste eigene Benchmarks machen können. In diesen sieht man sich klar vor dem Konkurrenten.

Die von AMD verwendeten Benchmarks sind Assassins Creed Valhalla, Borderlands 3, COD: Modern Warfare 2, Death Streanding und Far Cry 6. Teilweise verwenden wir diese Spiele auch für unsere Benchmarks und können die von AMD erhobenen Vorsprünge von bis zu 20 % hier auch bestätigen. Aber man muss auch sagen, dass sich AMD hier genau die Titel herausgepickt hat, in denen man besonders gut aussieht.

Die Überschrift der Marketing-Folie lautet: "Die schnellste GPU unter 900 US-Dollar". Im Interview spricht Scott Herkelman sogar noch davon, dass die Radeon RX 7900 XTX zudem noch die schnellste GPU unter 1.000 US-Dollar sei.

Nun kann man hierzulande mit den Dollarpreisen wenig anfangen. In Deutschland ist die Radeon RX 7900 XT ab 989 Euro zu bekommen. Eine Radeon RX 7900 XTX kostet aber mindestens 1.299 Euro. Bei AMD direkt soll dieses Modell 1.149 Euro kosten. Eine GeForce RTX 4070 Ti ist ab 899 Euro zu bekommen. Demnach ist die NVIDIA-Karte 90 Euro günstiger und bietet je nach Spiel auch eine höhere Leistung. Auf der anderen Seite stimmen die Werte, die AMD nun bewirbt. Man muss hier die Rasterization- und Raytracing-Leistung auseinanderhalten. Eine absolute Preisempfehlung ist die Radeon RX 7900 XT trotz aller Bekundungen seitens AMD nicht.