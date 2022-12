Werbung

MSI hat die GeForce RTX 3050 neu aufgelegt. Das es mehrere Revisionen einer schon seit Monaten oder gar Jahren erhältlichen Karten gibt, ist soweit nichts besonderes – andere Speicherchips, ein neues PCB-Design und weitere Änderungen an der Bestückung können Gründe für eine Neuauflage sein. Videocardz ist allerdings aufgefallen, dass MSI mit der GA107-GPU auf einen komplett anderen Chip setzt, was ebenfalls noch keine Besonderheit wäre, wenn dies nicht dazu führen würde, dass die TDP der Karte von 130 W auf 115 W sinkt.

Ursprünglich wurde die GeForce RTX 3050 mit der GA106-GPU bestückt. Diese bietet bis zu 3.840 Shadereinheiten, von denen die Karte aber nur 2.560 aktiv verwendet. Die GA107-GPU kam bisher vor allem als Notebook-Chip zum Einsatz, wenngleich es auch hier schon dedizierte Karten gab, die diesen Chip verwendet haben. Mit ihren 2.560 Shadereinheiten passt die GA107-GPU im Vollausbau gut zur GeForce RTX 3050, für die bisher größtenteils teildefekte GA106-GPUs verwendet wurden.

Der Unterschied zwischen der MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OC und GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OCV1 ist also in der verwendeten GPU zu suchen, was auch der Namenszusatz "V1" verdeutlicht.

Takt, Speicherausbau, Anzahl der Shadereinheiten – alles ist zwischen den beiden Modellen identisch. Die TDP unterscheidet sich in Form von 130 zu 115 W. Damit wird MSI auch in die Lage versetzt anstatt eines 8-Pin-Anschlusses nur noch einen 6-Pin zu verwenden. Somit wird die zu einer Upgrade-Empfehlung für den Fall, dass das Netzteil nur einen 6-Pin anzubieten hat. Dies ist häufig bei OEM-Systemen der Fall und erschwert das Update der Grafikkarte.

Aktuell ist die MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OC für 325 Euro zu finden. Die V1-Variante scheint den Handel in Deutschland noch nicht erreicht zu haben.