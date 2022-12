Werbung

Die Monate September und Oktober waren vollgepackt mit Hardware-Neuankündigungen und auch über die darauffolgenden Wochen und Monate ginge es stetig weiter. Das kommende Jahr scheint mit Vollgas fortfahren zu wollen. Nicht offiziell bestätigt, unter der Hand aber wohl schon gesetzt, sind der Start der Ryzen-7000-Prozessoren ohne X-Zusatz (65-W-TDP-Klasse) sowie der Non-K-Modelle aus der 13. Core-Generation von Intel.

Auf Seiten der Grafikkarten soll nun auch die GeForce RTX 4080 12 GB GeForce RTX 4070 Ti an den Start gehen. NVIDIA hat einen "GeForce Beyond"-Livestream offiziell angekündigt. Dieser wird am 3. Januar um 8 Uhr lokaler Zeit in Las Vegas stattfinden. Hierzulande wird man den Stream also um 17:00 Uhr nachmittags verfolgen können.

Ebenfalls von NVIDIA erwartet wird die Vorstellung der Notebook-Varianten der GeForce-RTX-40-Serie.

Üblicherweise nutzt AMD die CES zur Vorstellung der kommenden Notebook-Prozessoren, die dann im Frühjahr bzw. Sommer verfügbar sind. Bisher gibt es dazu noch wenige Informationen, wenngleich AMD bereits ein umfangreiches Zen-4-Update für die noch fehlenden Produktklassen angekündigt hat. Die Keynote von AMD findet am 4. Januar um 18:30 Uhr Ortszeit statt – 5. Januar 3:30 Uhr hierzulande.